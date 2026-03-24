Inteligența artificială schimbă medicina, dar experții avertizează că sistemele de sănătate pot intra în colaps

Inteligența artificială este văzută ca una dintre cele mai importante tehnologii care pot remodela sistemele de sănătate. De la diagnostic până la cercetare și administrare, impactul acesteia devine din ce în ce mai vizibil. Totuși, specialiștii atrag atenția că tehnologia nu este o soluție universală. Problemele structurale ale sistemelor medicale rămân majore și riscă să se agraveze în lipsa unor reforme consistente.

Sistemele de sănătate din numeroase state sunt deja supuse unor presiuni fără precedent. Creșterea costurilor, îmbătrânirea populației și creșterea numărului de pacienți cu afecțiuni cronice reprezintă doar câteva dintre provocările majore.

Ricardo Baptista Leite, director executiv al organizației HealthAI, avertizează că situația este critică. Acesta a declarat într-un interviu acordat Euronews: „Dacă nu schimbăm sistemul, sistemele noastre de sănătate se vor prăbuși”.

Specialistul subliniază faptul că populația globală îmbătrânește accelerat. Tot mai mulți pacienți suferă simultan de mai multe boli cronice. Această evoluție duce la o creștere constantă a cererii pentru servicii medicale și la o presiune semnificativă asupra bugetelor publice.

În prezent, inteligența artificială este integrată în numeroase procese din domeniul medical. Tehnologia contribuie la dezvoltarea de noi tratamente și medicamente. De asemenea, este utilizată pentru diagnosticarea bolilor și pentru analiza imaginilor medicale.

Unul dintre cele mai vizibile domenii în care AI produce schimbări este cel al imagisticii medicale. Algoritmii pot analiza radiografii, tomografii sau RMN-uri într-un timp foarte scurt. În unele cazuri, acuratețea acestor sisteme este comparabilă sau chiar superioară celei obținute prin evaluarea umană.

Inteligența artificială este folosită și în intervențiile chirurgicale asistate de roboți. Aceste sisteme permit o precizie ridicată și pot reduce riscurile asociate operațiilor. În paralel, asistenții virtuali bazați pe AI sunt utilizați pentru a sprijini medicii în procesul decizional.

Acești asistenți analizează cantități mari de date medicale și oferă recomandări. Rolul lor nu este de a înlocui medicul, ci de a-i oferi un suport suplimentar în stabilirea diagnosticului sau a tratamentului.

Pe lângă aplicațiile clinice, inteligența artificială este utilizată și în zona administrativă a sistemelor de sănătate. Aceasta poate contribui la optimizarea proceselor și la reducerea costurilor.

Printre utilizările frecvente se numără detectarea fraudelor sau gestionarea cererilor de asigurări medicale. Sistemele automatizate pot analiza rapid volume mari de date și pot identifica nereguli.

Aceste instrumente pot duce la o eficiență crescută a sistemelor medicale. Totuși, specialiștii avertizează că beneficiile reale vor depinde de modul în care este organizat întregul sistem de sănătate.

Dacă accentul rămâne exclusiv pe tratarea bolilor, impactul inteligenței artificiale va fi limitat. În schimb, o schimbare de paradigmă către prevenție ar putea genera rezultate semnificative.

Un model medical orientat spre prevenirea bolilor ar putea reduce considerabil numărul de îmbolnăviri. În acest context, inteligența artificială ar putea juca un rol esențial.

Prin analiza datelor medicale, AI poate identifica riscurile înainte ca acestea să se transforme în afecțiuni grave. Astfel, pacienții ar putea beneficia de intervenții timpurii.

Reducerea numărului de îmbolnăviri ar avea efecte directe asupra economiei. Ar scădea numărul zilelor de concediu medical și pierderile asociate problemelor de sănătate.

Această abordare ar contribui la o utilizare mai eficientă a resurselor medicale. Totuși, implementarea unui astfel de model necesită schimbări profunde la nivelul politicilor publice.

Deși investițiile în inteligența artificială sunt în creștere, rămâne o întrebare esențială. Cine va suporta costurile implementării acestor tehnologii în sistemele de sănătate?

Ricardo Baptista Leite consideră că accesul larg la aceste soluții depinde de implicarea sectorului public și a companiilor de asigurări. Acesta susține că finanțarea trebuie să fie un efort comun.

În Europa, expertul vede ca soluție dezvoltarea unor parteneriate între sectorul public și cel privat. Aceste colaborări ar putea accelera adoptarea tehnologiilor bazate pe inteligență artificială.

Fără un model clar de finanțare, există riscul ca accesul la aceste tehnologii să fie limitat. În acest scenariu, beneficiile ar putea fi disponibile doar pentru anumite categorii de pacienți.

Un alt obstacol important este reticența personalului medical. Mulți medici ezită să utilizeze inteligența artificială, în special din cauza lipsei de familiaritate cu aceste tehnologii.

Există și preocupări legate de responsabilitatea juridică. În cazul unor erori, nu este întotdeauna clar cine ar trebui să răspundă.

Aceste aspecte evidențiază nevoia unor reglementări clare. Sistemele de sănătate trebuie să dezvolte un cadru legislativ care să definească responsabilitățile și limitele utilizării AI.

În același timp, este necesară o mai bună formare a personalului medical. Medicii trebuie să înțeleagă modul în care funcționează aceste sisteme și cum pot fi integrate în practica zilnică.

Experții subliniază că rolul inteligenței artificiale nu este de a înlocui medicii. Tehnologia trebuie să fie un instrument care să sprijine activitatea acestora.

În anumite domenii, cum ar fi analiza imaginilor medicale, studiile indică o acuratețe ridicată a sistemelor AI. Totuși, decizia finală trebuie să rămână în mâinile specialistului.

Pentru ca aceste tehnologii să fie utilizate în siguranță, este esențială existența unui cadru de guvernanță bine definit. Acesta trebuie să asigure protecția datelor și siguranța pacienților.