Ce se întâmplă dacă un algoritm de AI îți greșește diagnosticul medical. Cine răspunde legal în 2026

Inteligența artificială a intrat deja în spitale, laboratoare și clinici private. Algoritmi care analizează radiografii, sisteme care detectează tumori mai repede decât medicii sau programe care estimează riscul de infarct sunt folosite în tot mai multe țări europene. În paralel cu această revoluție tehnologică apare însă o întrebare esențială: cine răspunde atunci când un algoritm greșește un diagnostic și pacientul suferă consecințe?

În anul 2026, răspunsul juridic există, dar nu este simplu. Responsabilitatea nu mai aparține unei singure persoane sau instituții, ci este împărțită între producătorul tehnologiei, sistemul medical care o folosește și medicul care ia decizia finală.

Această schimbare marchează una dintre cele mai importante transformări din dreptul medical modern.

Uniunea Europeană tratează sistemele de inteligență artificială utilizate în sănătate ca tehnologii cu risc ridicat, deoarece pot influența direct viața pacienților. Această clasificare apare în AI Act, primul cadru legislativ major din lume dedicat inteligenței artificiale.

Potrivit Comisiei Europene, utilizarea AI în sănătate trebuie să respecte reguli stricte de siguranță, control uman și transparență, mai ales atunci când sistemele sunt implicate în diagnostic sau tratament.

Comisia Europeană explică faptul că AI Act funcționează împreună cu regulamentele pentru dispozitive medicale, creând un sistem integrat de reglementare pentru tehnologiile medicale bazate pe inteligență artificială. Aceste reguli impun testarea riguroasă a algoritmilor, validarea clinică și monitorizarea continuă după introducerea pe piață.

Această abordare arată că AI nu este tratată ca un simplu software, ci ca un dispozitiv medical complex.

Algoritmii medicali nu greșesc în același mod ca oamenii. Erorile apar, de regulă, din probleme legate de datele de antrenare, de modul de utilizare sau de limitările tehnologice.

Dacă un sistem AI este antrenat pe baze de date incomplete sau neechilibrate, rezultatele pot fi distorsionate. De exemplu, un algoritm dezvoltat pe imagini radiologice provenite în principal de la pacienți europeni poate avea performanțe mai slabe în cazul altor populații.

Cercetările academice privind AI medical arată că biasul datelor, lipsa transparenței algoritmilor și dependența excesivă de automatizare sunt principalele riscuri identificate în prezent.

Parlamentul European a atras atenția că erorile de diagnostic generate de inteligența artificială pot apărea chiar și atunci când sistemul funcționează tehnic corect, dar este folosit în contexte pentru care nu a fost proiectat.

Aceasta este o diferență fundamentală față de malpraxisul medical clasic.

Dacă un diagnostic greșit este provocat de o problemă a software-ului, responsabilitatea poate reveni companiei care a dezvoltat sistemul de inteligență artificială.

Reglementările europene pentru dispozitive medicale impun producătorilor obligații de monitorizare continuă a siguranței produsului după lansare. Orice incident grav trebuie raportat autorităților de reglementare, iar sistemul poate fi retras de pe piață dacă prezintă riscuri.

Această logică juridică este similară cu cea aplicată echipamentelor medicale clasice, cum ar fi aparatele de imagistică sau dispozitivele implantabile.

Experții juridici consideră că, pe măsură ce AI devine autonomă în analiză, răspunderea producătorului devine tot mai importantă. Dacă algoritmul ia decizii pe baza unor calcule defectuoase, vina nu mai poate fi atribuită exclusiv medicului.

Chiar dacă inteligența artificială poate analiza milioane de imagini medicale într-un timp foarte scurt, legislația europeană stabilește clar că decizia finală aparține medicului.

AI este considerată un sistem de suport decizional, nu un înlocuitor al personalului medical.

Regulile europene obligă spitalele și medicii să înțeleagă limitările sistemelor AI și să păstreze controlul asupra diagnosticului și tratamentului. Dacă un medic acceptă automat concluzia unui algoritm fără verificare profesională, responsabilitatea poate reveni personalului medical.

Acest principiu este esențial pentru menținerea încrederii în sistemul medical.

Responsabilitatea profesională a medicului rămâne similară cu cea din cazul utilizării oricărui alt instrument medical, chiar dacă instrumentul este un algoritm complex.

Instituția medicală care implementează un sistem AI are, la rândul ei, obligații legale. Spitalul trebuie să asigure instruirea personalului, evaluarea riscurilor și utilizarea corectă a tehnologiei.

Dacă un sistem AI este instalat fără validare clinică sau fără proceduri clare de utilizare, răspunderea poate reveni unității medicale.

Specialiștii în drept medical vorbesc tot mai des despre un model de responsabilitate distribuită, în care fiecare actor implicat în utilizarea AI are obligații distincte.

Această schimbare reflectă realitatea medicinei moderne, unde tehnologia, oamenii și instituțiile funcționează împreună.

Adoptarea AI Act reprezintă o etapă majoră în reglementarea inteligenței artificiale. Este prima legislație care stabilește reguli clare pentru utilizarea algoritmilor în domenii sensibile, inclusiv sănătatea.

AI Act introduce obligații privind transparența, auditul algoritmilor și controlul uman obligatoriu. Sistemele AI medicale trebuie să poată fi verificate și explicate, nu doar să producă rezultate.

Experții juridici spun că legislația marchează trecerea de la responsabilitatea individuală la responsabilitatea sistemică.

În loc să existe un singur responsabil pentru o eroare medicală, răspunderea este analizată pe întregul lanț tehnologic și instituțional.

Într-un scenariu ipotetic din 2026, un pacient primește un diagnostic greșit deoarece un sistem AI interpretează eronat o scanare medicală.

Dacă problema este un defect al algoritmului, compania producătoare poate fi responsabilă. Dacă sistemul a fost implementat incorect, spitalul poate fi tras la răspundere. Dacă medicul nu a verificat rezultatul, responsabilitatea poate fi profesională.

În unele situații, răspunderea poate fi împărțită între toate aceste părți.

Această abordare reflectă complexitatea medicinei moderne, unde deciziile nu mai sunt luate doar de oameni sau doar de mașini.

Inteligența artificială promite diagnostice mai rapide, tratamente personalizate și reducerea erorilor medicale. În același timp, creează dileme juridice și etice fără precedent.

În 2026, sistemul legal încearcă să țină pasul cu această transformare, stabilind reguli care să protejeze pacienții fără a bloca inovația.

Tehnologia poate calcula probabilități și poate recunoaște tipare invizibile pentru oameni, dar responsabilitatea morală și juridică rămâne, cel puțin pentru moment, umană.

Medicina asistată de AI seamănă tot mai mult cu aviația modernă: pilotul automat poate controla avionul, dar responsabilitatea finală aparține pilotului.

Această realitate definește începutul unei noi epoci în medicină și în drept.