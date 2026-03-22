Fenomenul invizibil care apare la milioane de bărbați și le poate distruge sănătatea

Cercetările recente în genetică schimbă modul în care este înțeleasă o modificare biologică întâlnită frecvent la bărbați odată cu înaintarea în vârstă: pierderea cromozomului Y din unele celule ale organismului, potrivit Science Daily.

Mult timp, oamenii de știință au considerat că această pierdere are un impact redus asupra sănătății, având în vedere că cromozomul Y conține relativ puține gene, în principal legate de dezvoltarea caracteristicilor masculine și de producția de spermă. Totuși, această ipoteză a fost reevaluată în ultimii ani, pe măsură ce au apărut date care leagă fenomenul de diverse afecțiuni serioase.

Studiile arată că pierderea cromozomului Y devine mai frecventă odată cu vârsta. Aproximativ 40% dintre bărbații de 60 de ani prezintă acest fenomen în anumite celule, iar procentul poate ajunge la peste 50% în rândul celor foarte în vârstă. Expunerea la factori de mediu precum fumatul sau contactul cu substanțe toxice pare să crească riscul apariției acestei modificări.

Fenomenul nu afectează toate celulele în mod uniform. În organism apare un așa-numit mozaicism genetic, în care coexistă celule cu cromozomul Y și celule fără acesta. Odată ce o celulă pierde cromozomul Y, toate celulele rezultate din diviziunea sa vor păstra aceeași absență.

Cercetătorii au observat, de asemenea, că celulele fără cromozomul Y pot avea uneori o capacitate de multiplicare mai mare decât cele normale.

Din punct de vedere biologic, cromozomul Y este considerat unul dintre cei mai mici cromozomi umani, cu un număr redus de gene comparativ cu ceilalți cromozomi. Deși în laborator celulele pot supraviețui fără el, rolul său în organism a fost subestimat în trecut. Evolutiv, cromozomul Y s-a micșorat treptat de-a lungul a milioane de ani, iar la unele specii a dispărut complet.

Datele recente sugerează însă că pierderea acestuia nu este lipsită de consecințe. Mai multe studii au asociat fenomenul cu un risc crescut de boli cardiovasculare, afecțiuni neurodegenerative, cancer și o speranță de viață mai redusă. De exemplu, bărbații în vârstă cu un procent mai mare de celule fără cromozom Y au prezentat o incidență mai ridicată a infarctului miocardic.

De asemenea, cercetările au arătat legături între această modificare genetică și evoluția mai severă a unor boli precum COVID-19, dar și o frecvență mai mare în cazul pacienților cu Alzheimer. În oncologie, pierderea cromozomului Y este întâlnită atât în celulele sănătoase, cât și în cele canceroase, fiind asociată în unele cazuri cu forme mai agresive ale bolii.

O întrebare importantă rămasă deschisă este dacă pierderea cromozomului Y reprezintă o cauză directă a bolilor sau doar un efect al proceselor de îmbătrânire și al diviziunii celulare accelerate. Unele ipoteze sugerează că nu doar vârsta, ci și factorii genetici moșteniți influențează acest fenomen, fiind implicate sute de gene asociate cu ciclul celular.

Experimentele pe animale au oferit indicii suplimentare. În studii de laborator, șoarecii care au primit celule fără cromozom Y au dezvoltat mai rapid probleme de sănătate asociate vârstei înaintate, inclusiv afectarea funcției cardiace. Alte cercetări sugerează că această pierdere genetică poate influența direct comportamentul tumorilor și rata lor de creștere în anumite tipuri de cancer.