Numărul turiștilor care au ales structurile de cazare din România a scăzut în aprilie 2026 comparativ cu aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS).

Atât sosirile, cât și înnoptările au înregistrat un recul, pe fondul reducerii numărului de turiști români și al unei evoluții mai slabe a unor piețe externe importante.

Datele oficiale arată că în luna aprilie 2026 au fost înregistrate 813.600 de sosiri în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare, inclusiv apartamente și camere de închiriat.

Nivelul este cu 7% mai mic decât cel consemnat în aprilie 2025. În același timp, numărul înnoptărilor a coborât la 1,516 milioane, în scădere cu 11,6% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Din totalul sosirilor înregistrate în aprilie 2026, turiștii români au reprezentat 77,5%, în timp ce turiștii străini au avut o pondere de 22,5%.

Numărul turiștilor români a ajuns la 630.300, comparativ cu 687.700 în aprilie 2025. La capitolul înnoptări, românii au generat 1,516 milioane de nopți de cazare, față de 1,715 milioane în perioada similară a anului trecut.

În cazul turiștilor străini, INS a raportat 183.300 de sosiri în aprilie 2026, în ușoară scădere față de cele 186.700 consemnate în aprilie 2025. Numărul înnoptărilor realizate de vizitatorii din afara țării a coborât la 379.300, de la 393.800 în anul precedent.

Cei mai mulți turiști străini care au vizitat România au provenit din Europa. În luna aprilie au fost înregistrate aproximativ 147.000 de sosiri ale turiștilor europeni și aproape 299.000 de înnoptări.

În schimb, una dintre cele mai importante scăderi a fost observată în cazul turiștilor veniți din Asia, unde numărul vizitatorilor s-a redus cu aproximativ 50% comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Potrivit INS, indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică a fost de 20,3% în aprilie 2026. Nivelul este cu 3,7 puncte procentuale mai mic decât cel înregistrat în aprilie 2025.

Durata medie a șederii s-a menținut relativ stabilă. Turiștii români au petrecut în medie 1,8 zile în unitățile de cazare, iar turiștii străini 2,1 zile.

Datele cumulate pentru perioada ianuarie-aprilie 2026 indică o diminuare a activității turistice la nivel național.

În primele patru luni ale anului au fost înregistrate 3,166 milioane de sosiri, cu 6,1% mai puține față de perioada similară din 2025. Numărul înnoptărilor a ajuns la 5,969 milioane, în scădere cu 8%.

Turiștii români au reprezentat aproape 80% din totalul sosirilor, în timp ce vizitatorii străini au avut o pondere de 20,3%.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în intervalul ianuarie-aprilie 2026 a fost de 20,7%, cu 2,8 puncte procentuale sub nivelul consemnat în aceeași perioadă a anului trecut.

La nivel județean, cele mai multe sosiri în structurile de cazare au fost înregistrate în Municipiul București, cu 557.300 de persoane.

Pe următoarele locuri s-au situat județul Brașov, cu 385.200 de turiști, și județul Cluj, cu 168.300 de turiști.

În ceea ce privește numărul de înnoptări, clasamentul este condus tot de Municipiul București, cu 1,146 milioane de nopți de cazare. Brașovul a raportat 739.600 de înnoptări, iar Prahova 323.400.

Cele mai multe sosiri ale turiștilor străini în primele patru luni ale anului au provenit din Italia, cu 69.300 de persoane.

Germania a ocupat poziția a doua, cu 56.400 de turiști, urmată de Regatul Unit, cu 44.200 de turiști.

Aceste trei piețe au continuat să genereze cea mai mare parte a fluxului de vizitatori străini către România.