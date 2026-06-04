Piața de comerț electronic din Germania înregistrează un boom, în ciuda dificultăților economice generale. În condițiile unui climat caracterizat de o încredere scăzută a populației în economie, achizițiile realizate prin intermediul internetului continuă să înregistreze o traiectorie ascendentă, conform DPA.

Din ce în ce mai mulți cetățeni germani aleg să apeleze la platformele digitale, alocând bugete din ce în ce mai substanțiale pentru aceste tranzacții, conform datelor publicate în cel mai recent raport al Asociației Principale a Retailerilor Germani (HDE).

Un impuls major pentru acest sector este reprezentat de adoptarea noilor tehnologii. Reprezentanții HDE au explicat că instrumentele bazate pe inteligență artificială au devenit componente uzuale în comportamentul de consum, fiind folosite frecvent de către utilizatori pentru activități precum compararea prețurilor sau identificarea celor mai bune oferte de pe piață.

Această dinamică digitală creează o prăpastie clară între magazinele fizice și platformele online. "Comerţul cu amănuntul online se poate decupla, într-o oarecare măsură, de tendinţa slabă înregistrată la nivel general în sectorul comerţului cu amănuntul", a declarat Stephan Tromp, director general adjunct la HDE, evidențiind capacitatea segmentului e-commerce de a avansa independent de problemele din comerțul tradițional.

Estimările pe termen scurt oferite de asociația de profil indică o consolidare a acestei tendințe. Pentru anul 2026, prognozele arată că vânzările din mediul online de pe teritoriul Germaniei vor experimenta o creștere nominală de 4,3%. Această evoluție este semnificativ mai solidă în comparație cu estimările dedicate magazinelor fizice, unde indicatorii prevăd un avans modest, de numai 1,6%.

În peisajul comercial actual, importanța internetului a atins un prag istoric. În prezent, a șaptea parte din veniturile totale generate la nivelul întregului sector de retail din Germania provine din tranzacțiile finalizate în mediul virtual.

O explicație importantă pentru această expansiune rapidă constă în modificarea structurii demografice a cumpărătorilor online. Reprezentanții HDE au subliniat că persoanele din categoriile de vârstă mai înaintate au început să comande pe internet mult mai des decât în trecut. Datele aferente anului 2025 arată că numărul clienților de pe web care au depășit vârsta de 55 de ani a crescut cu 3,1%, depășind clar media generală de creștere a pieței.

Pe parcursul anului 2025, piața germană a înregistrat un volum total de 92 de miliarde de euro (echivalentul a 107 miliarde de dolari) obținut exclusiv din vânzarea de bunuri noi pe internet. Indicatorul reprezintă o majorare cu aproximativ 4% față de performanțele economice din 2024, un procent considerabil mai mare decât ritmul de dezvoltare raportat de rețelele de magazine fizice.

Analiza pe categorii de produse scoate la iveală o reconfigurare a preferințelor. Cumpărăturile de strictă necesitate, cum sunt alimentele și produsele de farmacie, au marcat un salt impresionant, de 10,4%. Acest fenomen se datorează extinderii rapide a aplicațiilor de livrare și modificării obiceiurilor zilnice ale consumatorilor. Cu toate acestea, din punct de vedere al volumului total, segmentele de modă și produse electronice își mențin poziția de lider, având cotele cele mai mari în totalul pieței digitale.

Deși barometrul de consum realizat lunar de HDE în rândul gospodăriilor indică o ușoară îmbunătățire a sentimentului general, încrederea consumatorilor germani rămâne în continuare la un nivel destul de scăzut, făcând performanța sectorului online cu atât mai remarcabilă.