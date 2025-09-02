International OpenAI pregătește cel mai mare centru de date din Asia







OpenAI a confirmat intenția de a construi în India un centru de date cu o capacitate de cel puțin 1 gigawatt, un proiect considerat fără precedent în regiune, potrivit telecom.economictimes.indiatimes.com.

Inițiativa vine într-un moment în care cererea pentru infrastructură capabilă să susțină inteligența artificială se află la niveluri record, iar India încearcă să devină un hub strategic pentru tehnologie.

Oficialii companiei susțin că investiția va avea un rol esențial în extinderea capacităților AI la nivel global.

Anunțul OpenAI a fost făcut în cadrul unei conferințe dedicate inovației tehnologice, desfășurată la New Delhi. Reprezentanții companiei au subliniat că proiectul vizează atât nevoile proprii de procesare, cât și crearea unei baze solide pentru dezvoltarea aplicațiilor de inteligență artificială în regiune.

Potrivit declarațiilor oficiale, alegerea Indiei nu este întâmplătoare: țara dispune de o piață de muncă vastă în domeniul IT, costuri energetice competitive și un guvern interesat să atragă investiții în tehnologii emergente.

Capacitatea estimată – minimum 1 gigawatt – poziționează centrul printre cele mai mari proiecte de acest tip anunțate până acum la nivel global.

În prezent, doar câteva companii internaționale își propun construcții de asemenea dimensiuni, ceea ce arată amploarea planurilor OpenAI.

Deși nu au fost oferite cifre exacte privind investiția, surse apropiate proiectului estimează că valoarea ar putea depăși câteva miliarde de dolari.

Se discută despre utilizarea unor surse de energie regenerabilă pentru a alimenta infrastructura, o condiție esențială pentru a limita amprenta de carbon.

Autoritățile indiene au salutat inițiativa, menționând că aceasta ar putea atrage și alți giganți din domeniul tehnologic să dezvolte proiecte similare în regiune.

Reacțiile nu au întârziat nici din partea sectorului privat. Companii locale din IT au subliniat oportunitatea de a colabora cu OpenAI, iar specialiștii în domeniu au punctat că infrastructura masivă va sprijini nu doar cercetarea, ci și adoptarea mai rapidă a soluțiilor AI în industrie, educație și sănătate.

Extinderea OpenAI în India are implicații semnificative asupra pieței mondiale a centrelor de date. Un proiect de asemenea dimensiuni poate schimba echilibrul regional în materie de infrastructură digitală, poziționând India ca un pol strategic de dezvoltare.

Pentru companie, beneficiile sunt multiple: acces la resurse umane, la o piață uriașă și la un cadru legislativ favorabil.

La nivel global, investiția reflectă cursa tot mai intensă pentru construirea de infrastructură capabilă să susțină algoritmi de inteligență artificială din ce în ce mai avansați.

Capacitatea de 1 gigawatt ar putea susține atât operațiuni interne de antrenare a modelelor AI, cât și soluții comerciale destinate clienților internaționali.