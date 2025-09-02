International Miza reală a summitului de la Tianjin. Xi, Modi și Putin își dau mâna împotriva Washingtonului. Exclusiv







Miza summitului de la Tianjin, exclusiv. Ceea ce pare o coregrafie atent aranjată are o explicație geopolitică mai amplă. O analiză a Wall Street Journal.

Liderii Chinei, Rusiei și Indiei—Xi Jinping, Vladimir Putin și Narendra Modi, surprinși ținându-se de mâini la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) de la Tianjin. Totul într-o coregrafie diplomatică gândită să transmită coeziune și să ridiculizeze eforturile Casei Albe.

Deși reuniunea, la care au participat și Iran, Pakistan, Turcia, Belarus și state din Asia Centrală și Caucaz, nu a produs decizii majore, imaginea a contat cel mai mult, scrie Wall Street Journal.

O afișare ostenativă a cooperării într-un moment în care Washingtonul încearcă o nouă strategie, denumită Reverse Kissinger. Prin care să limiteze influența Beijingul, să desprindă Moscova de China și să descurajeze cumpărarea de petrol rusesc de către India. Un eșec al politicii de securitate promovată de Donald Trump, se prefigurează.

„Tratamentul blând al lui Trump față de Putin nu a rupt legătura Moscovei cu Beijingul. Iar tonul dur față de Modi împinge India mai aproape de Rusia și încălzește relația cu China”, avertizează Michael Fullilove de la Lowy Institute.

Contextul economic e clar! Tarife de 50% impuse de Washington asupra Indiei, ca „pedeapsă” pentru petrolul rusesc ieftin, mai mari decât cele aplicate Chinei, nu au intimidat India. Chair dacă au fost dublate de declarații contondente ale unor oficiali americani.

Peter Navarro, consilierul lui Trump, a stârnit indignare presei și politicienilor indieni. Atunci când folosind terminologie de castă a acuzat „Brahmanii” că „profită” din comerțul cu petrol rusesc. Astfel, calculul strategic american - „Reverse Kissinger”—apropiere de Rusia pentru a izola China—pare să șchiopăteze.

Vizita lui Modi în China, prima după șapte ani, semnalează dorința de stabilizare a unei relații înghețate după ciocnirile mortale de la frontieră din 2020.

„Este un reset și un mesaj că India își prețuiește autonomia strategică”, spune Kabir Taneja de la Observer Research Foundation.

Totuși, adaugă acesta, disputa actuală cu Washingtonul e o situație conjuncturală, nu o schimbare de traiectorie pe termen lung. Și Shi Yinhong (Universitatea Renmin) temperează entuziasmul celor care salută noua Troikă. Problemele majore—frontiera, suspiciunile reciproce—rămân nerezolvate, chiar dacă tonul s-a îmblânzit.

Pentru Putin, care exportă masiv petrol către China și India, Tianjin marchează prima etapă a unei vizite mai ample în China. O vizită de stat ce va include prezența la parada militară de pe 3 septembrie alături de Xi și Kim Jong Un.

În discursul său, liderul rus a vorbit pe larg despre războiul din Ucraina, susținând că „criza” a început în 2014. Dar în comunicatul final al summitului nu s-a menționat explicit subiectul.

Cert este că strategia„‘Reverse Kissinger’ nu funcționează”, punctează Marko Mihkelson, șeful comisiei de politică externă a Parlamentului Estoniei, citat de WSJ. Chiar și o aliniere parțială a Indiei cu dinamica Rusia–China ar întări o ordine multipolară condusă de Beijing. Și ar îngusta spațiul de manevră al SUA și aliaților lor în Asia.