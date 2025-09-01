Politica Nicușor Dan a dezvăluit ce a stabilit cu Ursula von der Leyen în legătură cu România







Președintele Nicușor Dan a declarat, luni, că România are un rol strategic important pentru securitatea europeană și euro-atlantică. El a precizat că, în discuțiile cu preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen - aflată în vizită în România - a insistat pe necesitatea operaţionalizării Hubului de Securitate Maritimă la Marea Neagră.

„Ţara noastră are o importanţă strategică deosebită pentru securitatea europeană şi euro-atlantică, iar România îşi îndeplineşte cu responsabilitate rolul de stat membru al UE şi de Aliat NATO pe Flancul Estic”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

„Astăzi i-am urat bun venit pe ţărmul Mării Negre doamnei Preşedinte a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Ţara noastră are o importanţă strategică deosebită pentru securitatea europeană şi euro-atlantică, iar România îşi îndeplineşte cu responsabilitate rolul de stat membru al UE şi de Aliat NATO pe Flancul Estic”, a scris acesta.

Președintele a sublinait că vizita pe care a făcut-o la Constanţa cu preşedintele Comisiei Europene arată importanța geostrategică a Portului Constanța, atât ca nod logistic comercial și militar, cât și în perspectiva viitoarelor eforturi de reconstrucție a Ucrainei.

„Am subliniat cu această ocazie necesitatea operaţionalizării Hubului de Securitate Maritimă la Marea Neagră, ca parte a Strategiei UE pentru Marea Neagră”, a scris acesta.

Șeful statului a precizat că România urmărește să folosească cât mai eficient resursele europene, inclusiv prin Planul Readiness2030 și instrumentul SAFE, pentru a extinde capabilitățile militare, a moderniza industria de apărare și a crește mobilitatea militară.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se află luni la Constanța, unde s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan și cu reprezentanți ai Armatei.

Ursula von der Leyen și Nicușor Dan au vizitat Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” și Portul Militar Constanța, iar următorul punct pe agendă a fost o conferință de presă comună.