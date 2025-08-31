International

Planul Trump cu „armată privată” pentru Ucraina ar repoziționa România. Vom avea rolul de hub-cheie pe Flancul Estic al NATO. Analiză

Planul Trump cu „armată privată” pentru Ucraina ar repoziționa România. Vom avea rolul de hub-cheie pe Flancul Estic al NATO. AnalizăDonald Trump. Sursa foto: x.com
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Planul lui Donald Trump. Președintele SUA poartă discuții cu aliații europeni pentru a permite firmelor militare americane private să participe la construirea de fortificații În care Washingtonul ar furniza sprijin aerian, informațional și ISR unei arhitecturi conduse de europeni.

În această ecuație, ce poate face România? La o primă analiză apare ca platformă de prim rang. Extinderea bazei Mihail Kogălniceanu (MK) spre a deveni cea mai mare bază NATO din Europa și poziția la Marea Neagră o recomandă pentru host-nation support – găzduire de personal, logistică, depozitare, puncte de comandă și culoare de transport. Proiectul MK, evaluat la €2,5 mld., este deja în derulare, cu obiectivul de a găzdui până la 10.000 de militari și familiile lor.

Planul lui Trump, o oportunitate pentru România

La nivel operațional, România oferă deja capabilități esențiale: Aegis Ashore Deveselu, parte a scutului antirachetă al NATO (operațional din 2016), întărește stratul de apărare regional și interoperabilitatea cu SUA. În paralel, Centrul European de Instruire F-16 din România produce piloți „mission-ready”, cu potențial de instruire pentru ucraineni. Toate acestea sunt elemente critice pentru contractorii care ar lucra pentru crearea unei “umbrele” NATO.

Semnalul politic este dublat de presiunile europene ca avioane americane (inclusiv F-35) să fie dislocate în România drept parte a garanțiilor pentru Kiev. Un demers compatibil cu scenariul „fără trupe americane în Ucraina”, dar cu prezență aeriană pe teritoriul aliat. Discuțiile la nivel înalt au vizat tocmai baza MK ca hub pentru astfel de capacități.

Trupa care a cucerit România și apoi s-a destrămat: povestea unui fenomen
Trupa care a cucerit România și apoi s-a destrămat: povestea unui fenomen
EXCLUSIV. Rolul României în admiterea Chinei în ONU. Corneliu Mănescu, un ministru de Externe excepțional. Confesiunea neterminată a ambasadorului Ioan Donca
EXCLUSIV. Rolul României în admiterea Chinei în ONU. Corneliu Mănescu, un ministru de Externe excepțional. Confesiunea neterminată a ambasadorului Ioan Donca

Pe plan logistic, rețeaua românească a devenit deja arteră critică a susținerii Ucrainei. Portul Constanța a atins recorduri pe fondul exporturilor de cereale ucrainene, chiar dacă ponderea danubiană a fluctuat odată cu redeschiderea coridorului maritim din Odesa. Infrastructura terestră – inclusiv Autostrada A7, accelerată cu finanțare europeană – este calibrată explicit pentru fluxuri militare și comerciale spre/dinspre Ucraina.

Contextul geostrategic și politic

Mai multe capitale europene discută o forță post-război condusă de Europa, susținută de capabilități aeriene și ISR americane, cu contractori ca verigă pentru lucrări militare pe teritoriul ucrainean. Deși nu există decizii finale, rolul României – prin poziție, infrastructură și parteneriatul strâns cu SUA – o plasează drept punct de sprijin inevitabil pentru orice aranjament de securitate credibil la Marea Neagră. Așadar știrea din The Telegraph este bună pentru România.

Washingtonul exclude în continuare trimiterea de trupe americane în Ucraina, dar scenariul cu contractori plus avioane/stații americane în state NATO (inclusiv România) capătă contur în negocieri. Bucureștiul nu a anunțat oficial o poziție pe formatul „contractori”, însă precedentele de cooperare arată că România este pregătită pentru rol de hub în orice nouă arhitectură de securitate.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:04 - Descoperă Moldova turistică prin trasee cu aromă de vin, pensiuni de poveste și gusturi locale
09:52 - Trupa care a cucerit România și apoi s-a destrămat: povestea unui fenomen
09:42 - Rod Dreher: E timpul să vorbim despre crimele comise de transgenderi
09:33 - Aglomerație pe DN 5, la ieșirea din țară prin punctul Giurgiu-Ruse
09:23 - Ilie Bolojan nu vrea să ajungă ca Liviu Dragnea. Multinaționalele, fără impozit pe cifra de afaceri
09:17 - „Nepalezii ne iau slujbele?” Postarea lui Mirel Curea aprinde o dezbatere despre salarii, muncă la negru și forța de ...

Proiecte speciale