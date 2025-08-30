Social Cum să adormi înapoi dacă te trezești la 3 dimineața. Atenție, merge doar o singură dată







Problemele legat de somn sunt din ce în ce mai frecvente în rândul oamenilor, drept urmare și soluțiile sunt care mai de care mai diferite. Una dintre ele este explicată de consultantul Petre Nicolae.

Există diferite tipuri de deficiențe de somn. Unora le ia foarte mult timp să adoarmă. Alții adorm, dar mai apoi se trezesc și nu mai pot adormi la loc. Consultatul Petre Nicolae a făcut referire la cei care se trezesc într-un anume interval orar. ”Sunt oameni care se trezesc la ora 3, 3 jumătate. Aceștia au în spate niște simptome foarte clare că la nivel de subconștient se întâmplă ceva cu omul acela acolo.

Are niște trăiri, are un zbucium, o tensiune internă. Niște sentimente de culpabilitate, vinovăție, nici nu mai are importanță ce. Și el se trezește și începe să ruleze gândurile. Nici nu are importanță că ele sunt negativ distructive sau pozitiv constructive. Alea te țin treaz indiferent cum sunt ele.

Și atunci există o tehnică în care scapi în seara aia, atât. Că apoi nu mai funcționează. Se cheamă ”stop and think”, adică stop gând. Adică strigi cu putere ”stop gând!”. Se face blank în capul tău ca să nu vă dau detalii tehnice și automat în maxim trei minute dormi”, a explicat acesta.

Alți specialiști în domeniu recomandă meditația și observarea gândurilor fără alte implicații. De asemenea alte tehnici care s-au dovedit utile, spun specialiștii sunt cele de respirație. Mai exact respirații profunde și conștiente eventual cu retenție între ele. Cert este că nimeni nu recomandă deschiderea telefonului mobil sau a televizorului în momentul în care nu puteți adormi.

Din contră, din cauza luminii albastre pe care acestea o propagă și care vă alertează creierul. O carte este mai potrivită să vă ajute în demers, în cazul în care nu vă ia somnul.