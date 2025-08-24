Social Un nou implant cerebral poate decoda „monologul interior” al unei persoane







Oamenii de știință au creat un implant cerebral, o legătură între creier și computer, pentru a înregistra și descifra dialogul mental. Descoperirile ar putea îmbunătăți comunicarea pentru persoanele care nu pot vorbi. Spre deosebire de sistemele anterioare, noua interfață creier-computer nu necesită vorbire. Persoanele trebuie doar să se gândească la cuvintele pe care ar dori să le spună.

„Este pentru prima dată când reușim să înțelegem cum arată activitatea creierului atunci când te gândești doar să vorbești”, a declarat Erin Kunz, inginer electrician la Stanford. „Pentru persoanele cu deficiențe severe de vorbire și motorii, [interfețele creier-computer] capabile să decodifice vorbirea interioară le-ar putea ajuta să comunice mult mai ușor și mai natural.”

Persoanele paralizate pot utiliza interfețele creier-computer (BCI) pentru a controla proteze de mână și pentru a comunica. Unele sisteme utilizează RMN pentru a urmări activitatea creierului și a o corela cu idei sau acțiuni, în timp ce altele folosesc electrozi implantați.

Multe BCI-uri care ajută oamenii să comunice necesită ca o persoană să vorbească pentru ca mesajul să fie interpretat. Acest lucru poate fi obositor pentru cei cu control muscular redus. În cercetarea actuală, echipa și-a propus să descifreze vorbirea interioară.

Kunz și colegii săi au lucrat cu patru persoane paralizate în urma unui accident vascular cerebral sau a sclerozei laterale amiotrofice (SLA), o boală degenerativă care afectează celulele nervoase ce controlează mușchii, în studiul publicat pe 14 august în revista Cell. Participanților li s-au implantat electrozi cerebrali pentru a controla dispozitive de asistență cu ajutorul gândurilor.

Cercetătorii au antrenat algoritmi de inteligență artificială să decodifice vorbirea interioară și vorbirea încercată din semnalele captate de electrozi. Echipa a constatat că modelele au descifrat propozițiile „rostite” mental de participanți cu o acuratețe de până la 74%. De asemenea, au reușit să detecteze vorbirea interioară naturală atunci când aceștia își aminteau ordinea săgeților care indicau diferite direcții.

Deși vorbirea încercată și cea interioară au provocat o activitate similară în cortexul motor, vorbirea interioară a generat în general semnale mai slabe. BCI-urile pot descifra gândurile private ale oamenilor, nu doar cuvintele, ceea ce ridică probleme etice.

În acest sens, Frank Willett, profesor asistent de neurochirurgie la Stanford, a sugerat că viitoarele interfețe creier-computer ar putea ignora vorbirea interioară, din cauza diferențelor dintre semnalele cerebrale.

Pentru a proteja intimitatea, cercetătorii au creat un BCI securizat cu parolă, care împiedică decodificarea automată a vorbirii interioare. Participanții puteau folosi oricând vorbirea încercată, dar interfața descifra vorbirea interioară doar după ce aceștia rosteau mental „chitty chitty bang bang”.

Cercetătorii au observat că BCI-ul nu putea descifra propoziții complete atunci când o persoană nu gândea în cuvinte, dar dispozitivele viitoare ar putea depăși această limitare.

„Viitorul BCI este promițător”, a remarcat Willett. „Această lucrare oferă o speranță reală că interfețele vocale vor putea, într-o zi, să restabilească o comunicare la fel de fluentă, naturală și confortabilă ca vorbirea conversațională”, potrivit livescience.com.