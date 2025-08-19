Social Iepurii zombie cu coarne și tentacule invadează grădinile oamenilor







Oamenii de știință spun că nu este nevoie de panică în legătură cu un grup de iepuri din SUA care prezintă excrescențe asemănătoare coarnelor; aceste animale sunt pur și simplu infectate cu un virus destul de comun. Iepurii de câmp descoperiți recent în Fort Collins, Colorado, s-au dovedit a fi purtători ai papilomavirusului Shope, relativ inofensiv, care provoacă excrescențe asemănătoare negilor, ieșind din fețele lor ca niște coarne sau tentacule.

Imaginile virale cu acești iepuri au dus la porecle precum „iepuri Frankenstein”, „iepuri demonici” sau „iepuri zombi”. Totuși, starea lor nu este nouă: virusul este cunoscut de aproape un secol.

În anii 1930, dr. Richard E. Shope, de la Universitatea Rockefeller, a identificat această boală la iepurii de câmp, iar de atunci virusul îi poartă numele. Studiul bolii a ajutat cercetătorii să înțeleagă modul în care virusurile pot cauza cancer, inclusiv legătura dintre HPV-ul uman și cancerul de col uterin.

De asemenea, virusul a contribuit probabil la nașterea mitului nord-american al jackalope-ului, un iepure legendar cu coarne. Localnicii din Fort Collins, un oraș aflat la 105 km nord de Denver, au început recent să vadă iepuri infectați și să posteze fotografii online.

Potrivit Colorado Parks and Wildlife, astfel de cazuri nu sunt neobișnuite, mai ales vara, când puricii și căpușele – vectori ai virusului – sunt mai activi.

Reprezentanta instituției, Kara Van Hoose, a explicat că virusul nu reprezintă un pericol pentru oameni sau animalele de companie și se transmite doar între iepuri. Excrescențele seamănă inițial cu niște negi, dar pot ajunge să arate ca niște coarne dacă cresc mult. De obicei, iepurii nu sunt afectați, cu excepția cazurilor în care excrescențele le blochează gura sau ochii, împiedicându-i să se hrănească.

Din fericire, sistemul imunitar al iepurilor poate elimina virusul, iar odată ce acest lucru se întâmplă, excrescențele dispar, informează express.co.uk.