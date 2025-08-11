Monden Sebastian Stan, rol principal în filmul horror Frankenstein în România. Detalii despre noua peliculă







Actorul Sebastian Stan și regizorul Radu Jude pregătesc un nou proiect cinematografic intitulat „Frankenstein în România”. Producția promite să aducă o viziune inedită asupra celebrei legende a monstrului Frankenstein, plasând acțiunea în contextul unui centru secret al CIA din România.

Radu Jude, cunoscut pentru filme precum „Bad Luck Banging or Loony Porn”, „Do Not Expect Too Much From the End of the World” și cel mai recent „Kontinental ’25”, a anunțat că lucrează deja la scenariul noului film. Regizorul a vorbit despre acest proiect într-un interviu acordat publicației The Hollywood Reporter, în contextul lansării mondiale a lungmetrajului său „Dracula” la Festivalul de Film de la Locarno.

„Scriu un film acum. Se va numi Frankenstein în România”, a declarat Radu Jude.

În acest proiect este implicat și Sebastian Stan, cunoscut pentru rolurile sale din producțiile Marvel („The Falcon and the Winter Soldier”), dar și din filme precum „Pam & Tommy”, „A Different Man” și „The Apprentice”. Actorul este așteptat să joace un rol important în noul film semnat de Radu Jude.

Actorul Sebastian Stan și regizorul Radu Jude au discutat anterior despre posibilitatea unei colaborări, însă inițial cineastul nu avea un proiect concret. Ulterior, Jude i-a propus lui Stan o idee legată de un nou film inspirat de povestea lui „Frankenstein”, care a fost bine primită de actorul de origine română, stabilit în Statele Unite împreună cu mama sa încă din copilărie. Regizorul a declarat pentru publicația The Hollywood Reporter că și-l imaginează pe Stan interpretând atât rolul lui Victor Frankenstein, cât și pe cel al creaturii.

Proiectul cinematografic urmează să îmbine elemente inspirate din realitate – mai precis, existența în trecut a unei presupuse închisori secrete a CIA în România – cu mitologia clasică a monstrului creat de Mary Shelley.

Această inițiativă vine în contextul unei atenții sporite acordate universului Frankenstein, în urma selecției filmului semnat de Guillermo del Toro, o reinterpretare întunecată a poveștii, în competiția oficială a Festivalului de Film de la Veneția. Pelicula lui del Toro îi are în distribuție pe Jacob Elordi, Oscar Isaac și Mia Goth, fiind o producție realizată pentru platforma Netflix.

Pentru Radu Jude, anul 2025 a fost deja marcat de succes. În luna februarie, a prezentat în premieră mondială la Festivalul de la Berlin lungmetrajul Kontinental '25, o comedie-dramă cu accente absurde, axată pe criza locuințelor din România și tensiunile din clasa de mijloc. Filmul a fost recompensat cu Ursul de Argint pentru cel mai bun scenariu.

După participarea sa la Festivalul de Film de la Locarno, regizorul Radu Jude își îndreaptă atenția către un nou lungmetraj. Potrivit declarațiilor oferite publicației The Hollywood Reporter, viitorul film va aborda problematica migrației și a relațiilor familiale afectate de aceasta, fiind inspirat într-o manieră îndepărtată de romanul The Diary of a Chambermaid, semnat de Octave Mirbeau.

Proiectul se va concentra pe povestea unei femei românce care lucrează ca menajeră într-o familie din Bordeaux, în timp ce fiica ei mică rămâne acasă, în România. Prin această situație, Jude intenționează să exploreze dinamica complexă dintre Europa de Est și lumea occidentală, prin prisma unei experiențe personale.

„Filmul are o tentă mai serioasă și se apropie, într-o anumită măsură, de Kontinental '25”, a explicat cineastul, subliniind interesul său pentru abordarea relațiilor sociale și culturale dintr-o perspectivă profund umană, scrie hollywoodreporter.com.