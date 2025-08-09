Economie Cea mai mare atracție turistică din României, investiția unui fond elvețian în Bihor







Investiția gigantică care se va întinde pe 100 de hectare într-o comună din Zona Metropolitană Oradea aparține unui fond de investiții din Elveția, spune primarul de Oșorhei, Ioan Gligor. Oșorhei este una dintre cele mai bogate comune din Bihor.Oșorhei e cunoscută la nivel internațional. Aici se organizează , an de an, cea mai mare competiție de atelaje din țară.Competițiile de atelaje sunt cele mai scumpe după cele de Formula 1.

"Transilvania Magic Land" este un parc tematic conceput pentru a deveni cea mai mare atracție turistică a României. Cu un impact semnificativ asupra economiei, atât pe plan local cât și regional. "Transilvania Magic Land" se dorește să devină un obiectiv turistic de interes internațional. Un zoo safari cu traseu fluvial, un Castel al lui Dracula și o fabrică de ciocolată, un sat western și o tabăra indiană, se vor număra printre atracțiile parcului.

Principalul argument cu care comuna cu peste 10.000 de locuitori a convins fondul de investiții să vină la Oșorhei este tocmai faptul că deține, într-un singur loc, peste 100 hectare de teren. "Puține localități dispun de aceste atâta teren într-un singur loc. Investiția se va face pe terenul unde a fost poligonul de tragere. La Oșorhei, poligonul de trageri s-a întins pe 280 de hectare. A fost al doilea cel mai mare poligon de trageri din țară. După exproprieri, Primăriei Oșorhei i-au rămas 130 de hectare", explică primarul de Oșorhei, Ioan Gligor .

Șeful Primăriei Oșorhei spune că prezența investitorilor din Elveția în comună a fost intermediată de directorul Complexului President din Băile Felix, Dumitru Fechete, originar din comuna Oșorhei și fost consilier local trei mandate în localitate. Primarul Gligor spune că investitorii au la dispoziție un an să primească avizele pentru grandioasa investiție și doi ani să facă investiția propriu-zisă. În prima fază, investiția va fi de 100 milioane de euro. "De această investiție vor beneficia și alte localități. După estimările noastre, pe o rază de 50 km", a precizat primarul de Oșorhei.

Primul pas a fost făcut deja. Fiindcă investitorii trebuiau să demonstreze că au unde să facă investiția, ieri a fost promovată în Consiliul local Oșorhei aprobarea acordarii unui aviz de oportunitate. Avizul privește posibilitatea concesionării unui teren în suprafață totală de 1.062.560 mp, ( 100 hectare), în vederea realizării unei investiții, "Transilvania Magic Land".

"Doresc să mulțumesc acelor consilieri locali care au votat "pentru " acest proiect. Această investiție reprezintă o oportunitate unică pentru dezvoltarea economică a comunei Oșorhei. Presupune crearea a 700 de locuri de muncă pentru oamenii din comună. Atragerea a 1, 2 milioane de turiști.Mulțumesc încă o dată pentru susținere Consiliului local . Vă asigur că voi continua să lupt pentru dezvoltarea Comunei Oșorhei. Toți bani pe care comuna îi va obține de pe urma acestei investiții vor merge spre noi investiții", a explicat primarul proiectul său pentru comună.

Construcția va avea nouă zone tematice:satul western și tabăra indiană, visul copiilor, în descoperirea spațiului cosmic, călătorie spre centrul pământului. Va fi un zoo safari cu traseu fluvial, o zonă e distinată Egiptului Antic, între magie și muzică, va fi și un mfiteatrul roman. Castelul lui Dracula și Construcția unei fabrici de ciocolată sunt alte atracții. Investiția prevede 5.000 locuri de parcare, 42 de unitati alimentatie, chioșcuri și street food. Se vor ridica șapte restaurante tematizate, 25 de magazine (foto, gadget, suvenir), un hotel tematic (100 camere) si 25 bungalowuri.

-