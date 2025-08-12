Social A fost descoperită o nouă tulpină de COVID-19, denumită Stratus. Cât de periculoasă este







COVID-19 continuă să evolueze, iar noua tulpină „Stratus”, subvariantă a Omicron, se răspândește în întreaga lume, fără a genera forme severe ale bolii, conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Această descoperire aduce speranță în gestionarea pandemiei, însă cercetările continuă pentru a înțelege pe deplin impactul acestei variante.

Organizația Mondială a Sănătății a anunțat recent identificarea unei noi subvariante a virusului SARS-CoV-2, denumită „Stratus” sau „XFG”, care face parte din familia tulpinilor Omicron. Această informație a fost făcută publică după ce mai multe cazuri au fost detectate în țări din Asia de Sud-Est, precum și în Statele Unite și în Europa.

India a înregistrat deja această tulpină ca dominantă începând cu primăvara acestui an, după cum a transmis site-ul life.pravda.com.ua. Conform OMS, deși „Stratus” se răspândește rapid, nu există indicii că ar provoca o formă mai gravă a COVID-19 în rândul populației.

Deși noile cazuri sunt în creștere, simptomele asociate infectării cu tulpina „Stratus” sunt în general ușoare, predominând simptomele căilor respiratorii superioare, cum ar fi răgușeala. Cercetătorii analizează în prezent eficiența vaccinurilor împotriva acestei subvariante.

Datele preliminare sugerează că vaccinurile aprobate în continuare oferă protecție semnificativă împotriva formelor severe de COVID-19 cauzate de „Stratus”. Mai mult, testele genetice indică faptul că anumite medicamente antivirale utilizate întratamentul COVID-19 ar trebui să rămână eficiente și în cazul acestei noi variante.

Impactul pe termen lung al răspândirii acestei noi tulpini rămâne sub monitorizare atentă. Specialiștii avertizează că, în ciuda caracterului mai puțin sever, evoluția virusului trebuie urmărită îndeaproape pentru a preveni eventuale mutații care să afecteze răspunsul imun al populației.

Pe plan global, „Stratus” reflectă dinamica continuă a pandemiei, iar măsurile de sănătate publică și campaniile de vaccinare rămân esențiale în limitarea impactului său social și economic, potrivit antena3.ro