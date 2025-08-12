Social
Băiat de 17 ani, selectat în orchestra celor mai promițători tineri muzicieni din Europa
- Veronica Bursașiu
- 12 august 2025, 08:12
Timișoreanul a fost selectat, din 400 de candidați, să cânte în orchestra care reunește cei mai promițători tineri muzicieni din Europa. Este singurul român din această ediție a selecției pentru RCO Young. Violonistul va concerta în două dintre cele mai prestigioase săli de concert din lume .
Timișoreanul este singurul român prezent în această ediție
Deși este vacanță, elevul Liceul de Artă "Ion Vidu" Timișoara, Tiutiuc Robert , din clasa a X-a, va reprezenta școala într-un ciclu de evenimente artistice de prestigiu internațional. Din 4 august, elevul de la Liceul de Ară "Ion Vidu" se află în Olanda. Aceasta fiindcă Robert Tiutiuc va concerta alături de RCO Young (Royal Concertgebouworkest Young). Ansamblu reunește cei mai promițători tineri muzicieni din Europa, cu vârste între 14 și 17 ani. Robert este singurul român prezent în această ediție.
Tânărul de 17 ani din Timișoara a fost ales în urma unei competiții riguroase. La care au participat peste 400 de violoniști înscriși. În pregătirea pentru audiția de selecție, el a fost îndrumat de profesoara sa, Sandra-Maria Berariu și acompaniat la pian de prof. Melitta Neag.
Robert Tiutiuc va concerta și în deschiderea dintre cele mai mari evenimente culturale maritime din lume
"În zilele următoare, RCO Young va susține concerte în două dintre cele mai prestigioase săli de concert din lume – Het Concertgebouw Amsterdam și Elbphilharmonie Hamburg. Dar și în cadrul deschiderii Festivalului Sail Amsterdam. Unul dintre cele mai mari evenimente culturale maritime din lume. Suntem mândri că Robert ne reprezintă atât ca școală, cât și ca nație, și îi dorim mult succes în această experiență artistică de excepție", a transmis Liceul de Arte "Ion Vidu" din Timișoara.
Tânărul a fost deja remarcat atât în țară, cât și în străinătate. Este deținătorul Premiului II la Concursul Internațional MusikTalente de la Hahnstätten, Germania. O competiție jurizată de personalități de marcă ale lumii muzicale internaționale. Robert este printre cei 60 de finaliști ai programului Bursele stART. Este vorba de o bursă de 8.000 de lei, care îi dă posibilitatea să participe la ateliere de dezvoltare personală și șa sesiuni de mentorat. Elevul de la Liceul de Ară "Ion Vidu" a fost admis în Programul SoNoRo. Astfel, el va putea studia muzica de cameră alături de artiști internaționali și profesori de la universități europene de prestigiu.
