Social Băiat de 17 ani, selectat în orchestra celor mai promițători tineri muzicieni din Europa







Tânărul de 17 ani din Timișoara a fost ales în urma unei competiții riguroase. La care au participat peste 400 de violoniști înscriși. În pregătirea pentru audiția de selecție, el a fost îndrumat de profesoara sa, Sandra-Maria Berari u și acompaniat la pian de prof. Melitta Nea g.

"În zilele următoare, RCO Young va susține concerte în două dintre cele mai prestigioase săli de concert din lume – Het Concertgebouw Amsterdam și Elbphilharmonie Hamburg. Dar și în cadrul deschiderii Festivalului Sail Amsterdam. Unul dintre cele mai mari evenimente culturale maritime din lume. Suntem mândri că Robert ne reprezintă atât ca școală, cât și ca nație, și îi dorim mult succes în această experiență artistică de excepție", a transmis Liceul de Arte "Ion Vidu" din Timișoara.

Tânărul a fost deja remarcat atât în țară, cât și în străinătate. Este deținătorul Premiului II la Concursul Internațional MusikTalente de la Hahnstätten, Germania. O competiție jurizată de personalități de marcă ale lumii muzicale internaționale. Robert este printre cei 60 de finaliști ai programului Bursele stART. Este vorba de o bursă de 8.000 de lei, care îi dă posibilitatea să participe la ateliere de dezvoltare personală și șa sesiuni de mentorat. Elevul de la Liceul de Ară "Ion Vidu" a fost admis în Programul SoNoRo. Astfel, el va putea studia muzica de cameră alături de artiști internaționali și profesori de la universități europene de prestigiu.