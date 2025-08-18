Social Ce s-ar întâmpla dacă Pământul s-ar opri din rotație pentru o secundă







Te-ai gândit vreodată ce s-ar întâmpla dacă planeta Pământ s-ar opri brusc, chiar și pentru o singură secundă, din rotație? Specialiștii au analizat scenariul și au venit cu răspunul.

Specialiștii explică faptul că planeta Pământ are două mișcări esențiale: mișcarea de revoluție, prin care orbitează în jurul Soarelui și care determină apariția anotimpurilor, și mișcarea de rotație în jurul propriei axe, responsabilă pentru alternanța dintre zi și noapte.

Deși poate părea surprinzător, planeta se rotește cu o viteză foarte mare. Dr. Bogdan Enescu, profesor asociat de Geofizică și Seismologie la Universitatea din Kyoto și cercetător la Institutul Național pentru Fizica Pământului din București, explică faptul că Pământul se rotește în jurul unei axe imaginare ce trece prin Polul Nord și Polul Sud, dinspre vest către est, realizând o rotație completă în aproape 24 de ore (mai exact 23 de ore, 56 de minute și 4,1 secunde).

Viteza de rotație atinge aproximativ 1.670 km/h la ecuator, unde circumferința Terrei este cea mai mare, și scade treptat odată cu latitudinea, ajungând la valori aproape nule la poli.

Unii ar putea crede că oprirea bruscă a rotației Pământului, chiar și pentru o secundă, nu ar avea efecte asupra planetei și a vieții. Cercetătorii spun însă că urmările ar fi grave și le descriu ca fiind catastrofale.

Dr. Bogdan Enescu a comparat oprirea bruscă a rotației Pământului, chiar și pentru o perioadă foarte scurtă, cu frânarea bruscă a unui vehicul în mișcare.

El a explicat că planeta și tot ce se află pe ea ar continua să se deplaseze în aceeași direcție și cu aceeași viteză, din cauza inerției.

La latitudinea României, de 45°N, această viteză ar ajunge la aproximativ 1.180 km/h. „Nu numai oamenii ar fi proiectați într-o mișcare către est, cu o asemenea viteză exorbitantă, dar și vehiculele sau, în general, toate obiectele care nu sunt ancorate foarte solid în pământ”, a spus acesta, pentru romaniatv.net.

El a adăugat că atmosfera și-ar menține mișcarea, provocând vânturi extrem de puternice, mult mai intense decât uraganele. Clădirile, copacii, vehiculele și rocile ar fi purtate prin aer.

Oceanele și mările, aflate și ele sub influența inerției, s-ar deplasa mai departe, formând valuri uriașe de tip tsunami. Forțele rezultate ar putea provoca și instabilitate geologică, ducând la cutremure.

Chiar și o oprire de câteva secunde ar avea efecte catastrofale pentru aproape întreaga planetă, cu excepția zonelor de la poli, unde viteza de rotație este aproape nulă și consecințele ar fi mai reduse.

Există însă și o parte pozitivă. Oamenii de știință consideră că oprirea Pământului din rotația în jurul propriei axe este un scenariu practic imposibil.

Dr. Bogdan Enescu subliniază că oprirea rotației Pământului este practic imposibilă, deoarece forța care o menține este uriașă. Singurele situații care ar putea provoca o încetinire majoră ar fi o coliziune cu un alt corp cosmic de dimensiuni similare sau acțiunea unor forțe gravitaționale uriașe, scenarii considerate imposibile în prezent.