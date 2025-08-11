Social Descoperire astronomică majoră. Un nou corp ceresc ar putea rescrie istoria despre sistemul solar







Astronomii au identificat un obiect cosmic necunoscut până acum, care ar putea influența modul în care este perceput sistemul solar. Deși structura acestuia este în prezent formată din opt planete — Mercur, Venus, Pământ, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun — o nouă descoperire sugerează că ar putea exista și alte corpuri semnificative dincolo de orbita lui Neptun.

În trecut, Pluto era considerată a noua planetă a sistemului solar, însă acest statut i-a fost retras în 2006, în urma unei redefiniri a termenului „planetă” de către Uniunea Astronomică Internațională (UAI), la congresul organizat la Praga.

Cercetători de la Universitatea Princeton — Sihao Cheng, Jiaxuan Li și Eritas Yang — au analizat imagini captate între 2011 și 2018 de telescoapele Blanco (Chile) și Canada-Franța-Hawaii (Hawaii). În aceste date, au identificat un obiect care se deplasează lent, vizibil doar pe o mică porțiune a orbitei sale, estimată la aproximativ 1% din traiectoria completă.

Noul obiect, denumit 2017 OF201, are un diametru estimat la circa 700 de kilometri, similar cu Ceres, una dintre cele mai mici planete pitice cunoscute.

Acesta se află dincolo de orbita lui Neptun și urmează o traiectorie eliptică extrem de alungită, cuprinsă între 45 și peste 1.600 de unități astronomice (UA) de Soare — o UA reprezentând distanța medie dintre Pământ și Soare. Potrivit cercetărilor, o rotație completă în jurul Soarelui ar dura aproximativ 25.000 de ani.

Deși are dimensiuni semnificativ mai reduse decât Pluto — care măsoară 2.370 km în diametru — obiectul 2017 OF201 ar putea fi clasificat drept planetă pitică. Asemenea lui Pluto, se află în Centura Kuiper, o regiune înghețată situată dincolo de Neptun, începând de la 45 UA față de Soare.

Autorii descoperirii estimează că acest corp ceresc ar putea fi doar unul dintre multele obiecte similare din regiune. „Prezența acestui singur obiect sugerează existența a cel puțin o sută de alte corpuri cu dimensiuni și orbite asemănătoare, care în prezent nu pot fi detectate din cauza distanței mari”, a precizat Sihao Cheng.

Pentru a primi statutul de planetă în sistemul solar, un obiect trebuie să îndeplinească criteriile stabilite de UAI: să orbiteze o stea, să aibă suficientă masă pentru a căpăta o formă sferică prin propria gravitație și să își fi curățat vecinătatea orbitală de alte corpuri de dimensiuni similare.

Pluto a fost retrogradată din acest motiv, iar în cazul lui 2017 OF201, urmează să se stabilească dacă îndeplinește aceste condiții. Rămâne de urmărit dacă noul obiect va schimba oficial structura cunoscută a sistemului solar sau dacă se va alătura listei planetelor pitice deja existente, informează farmingdale-observer.com.