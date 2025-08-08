Social O femeie din Arad s-ar fi aruncat în Mureș, dar a scăpat







Zona de lângp pasarela pietonală de la Ștrandul Neptun din Arad a fost azi scena unei intervenții care i-a speriat și i-a ținut cu sufletul la gură pe localnici. Aceast după ce o femeie a fost cu greu, dar rapid scoasă de apele Mureșului.

Intervenție rapidă care a făcut diferența dintre viață și moarte a pompierilor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Arad. Acțiunea a avut loc în această dimineață lângă pasarela pietonală de la Ștrandul Neptun din Arad. O femeie de 40 de ani ar fi sărit de acolo în Mureș, susțin arădenii care ar fi văzut scena.

Pompierii militari, echipajele Detșamentului Arad, au intervenit imediat după ce a fost dată alerta. Sunt mobilizate imediat și acționează cu toate resursele disponibile: autospecială de stingere, autospecială de descarcerare, ambulanță SMURD de Terapie Intensivă Mobilă și autospeciala echipată cu barcă de salvare. Femeia a fost readusă rapid la mal.

Persoana a fost extrasă din apă de către pompierii militari arădeni, fiind preluată de către echipajul medical SMURD Terapie Intensivă Mobilă. A început efectuarea manevrelor de resuscitare. Este vorba despre o femeie, în vârstă de aproximativ 40 de ani”, a transmis biroul de presă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad.

Victima a răspuns pozitiv intervenției și prezintă semne vitale. Femeia a fost transportată deja la spital. Pentru a i se face alte investigații. Și pentru a-i fi acordate îngrijiri de specialitate. Autoritățile din Arad urmează acum să stabilească, în urma cercetărilor, circumstanțele în care femeia a ajuns în apă.