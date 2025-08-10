Social Teoriile cercetătorilor, date peste cap de un meteorit. Când s-au format, de fapt, planetele







Analiza unui meteorit antic indică faptul că planetele din roci, indiferent de distanța lor față de Soare, s-ar fi format simultan. Această concluzie contrazice modelele actuale privind evoluția sistemului solar, potrivit LiveScience.

Noi dovezi descoperite în fragmente din meteoritul Northwest Africa 12264, o rocă spațială de 50 de grame, despre care se crede că s-a format în sistemul solar exterior, arată că planetele rocoase, precum Pământul, și corpurile înghețate aflate la mare distanță s-ar fi format în același timp.

Această concluzie contrazice teoria larg acceptată conform căreia planetele apropiate de Soare s-au format înaintea celor din regiunile aflate dincolo de centura de asteroizi dintre Marte și Jupiter.

Planetele iau naștere în discurile de gaz și praf care se rotesc în jurul stelelor tinere, unde particulele se ciocnesc și se unesc printr-un proces numit acreție.

Pe măsură ce planetele stâncoase aflate în formare se încălzesc, ele se diferențiază, dezvoltând straturi interne distincte: miez, manta și scoarță.

Oamenii de știință au considerat că planetele rocoase din interiorul sistemului solar (Mercur, Venus, Pământ și Marte) s-au format primele, în urmă cu aproximativ 4,566 miliarde de ani. Gigantele gazoase și corpurile înghețate din regiunile exterioare ar fi apărut puțin mai târziu, acum circa 4,563 miliarde de ani, din cauza temperaturilor mai scăzute la distanțe mari de Soare.

Se considera, de asemenea, că planetele rocoase aflate mai departe s-au format mai lent, deoarece cantitatea mai mare de apă și gheață ar fi întârziat încălzirea lor internă și formarea nucleului.

Analiza compoziției meteoritului, cumpărat în 2018 de la un comerciant din Maroc, a arătat un raport între crom și oxigen care sugerează că acesta provine din partea exterioară a sistemului solar. Prin metode precise de datare izotopică, cercetătorii au stabilit că roca s-a format acum 4,564 miliarde de ani, la doar două-trei milioane de ani după apariția celor mai vechi materiale solide din sistemul solar.