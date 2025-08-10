Social Cât de departe poate vedea în spațiu telescopul James Webb, cel mai puternic din lume







Telescopul spațial James Webb (JWST) este cel mai puternic telescop, capabil să vadă 98% din drumul înapoi până la Big Bang. A fost lansat în decembrie 2021. Detectează lungimi de undă infraroșii și infraroșii apropiate, care sunt invizibile pentru oameni, dar pot fi simțite drept căldură.

Lumina infraroșie se întinde atât de mult încât este mai ușor de detectat de la distanțe mari și are chiar avantajul de a străpunge norii de praf, ceea ce o face deosebit de atractivă pentru astronomii care speră să pătrundă în adâncurile universului.

Nici măcar noul și puternicul telescop Vera C. Rubin, activat recent în Chile, nu poate vedea atât de departe în spațiu din cauza obstacolelor anomale, cum ar fi praful.

Universul a început ca un amestec fierbinte de particule, primele stele și galaxii formându-se în jurul vârstei de 13,7 miliarde de ani. JWST s-a dovedit capabil să vadă 98% din drumul înapoi până la Big Bang, depășind speranțele și așteptările majorității persoanelor implicate în planificarea sa inițială.

O mare parte din puterea JWST provine de la oglinda sa primară mare, care măsoară 6,5 metri în diametru, oferindu-i o suprafață totală de colectare de peste 25 de metri pătrați.

Oglinda primară a telescopului Hubble are un diametru de 2,44 metri și o suprafață de colectare de aproape 4,5 metri pătrați. Cu toate acestea, ambele telescoape pot vedea la miliarde de ani lumină distanță, deoarece se află în spațiu, mult dincolo de ceața obscură a atmosferei Pământului.

Distanța până la cele mai îndepărtate adâncuri ale cosmosului este mult mai mare, ceea ce complică calculele. Astronomii trebuie să țină cont în mod regulat de expansiunea universului și de viteza finită a luminii, măsurând deplasarea spre roșu a corpurilor celeste îndepărtate.

Una dintre cele mai îndepărtate galaxii cunoscute este galaxia JADES-GS-z14-0, care are este la o distanță de aproximativ 290 de milioane de ani după Big Bang. O altă galaxie este MoM-z14, care a fost datată la doar 280 de milioane de ani după Big Bang, potrivit livescience.com.