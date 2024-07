International O nouă descoperire a cercetătorilor. O planetă situată la 50 de ani lumină de Pământ ar putea fi locuibilă







Situată la 50 de ani-lumină de Pământ, exoplaneta LHS 1140 b, cu ochi de mărgele, ar putea fi un candidat perfect pentru descoperirea apei lichide în afara sistemului solar, sugerează o nouă cercetare.

Telescopul spațial James Webb (JWST) a constatat că o lume îndepărtată descoperită în urmă cu câțiva ani ar putea fi o planetă „glob ocular". Aceasta are un ocean în formă de iris înconjurat de o mare de gheață solidă - ceea ce o face candidată pentru o lume potențial locuibilă.

Exoplaneta, denumită LHS-1140b, a fost descoperită pentru prima dată în 2017. Inițial, s-a crezut că este o „mini-Neptun" care se învârte cu un amestec dens de apă, metan și amoniac. Dar noile descoperiri sugerează că planeta este mai rece și mai umedă decât credeau oamenii de știință. Asta înseamnă că ar putea susține viața.

„Dintre toate exoplanetele temperate cunoscute în prezent, LHS-1140b ar putea fi cel mai bun pariu al nostru. Putem confirma indirect, într-o zi, prezența apei lichide pe suprafața unei lumi extraterestre. Aceasta se află dincolo de Sistemul nostru Solar. Aceasta ar fi o etapă majoră în căutarea exoplanetelor potențial locuibile", a declarat Charles Cadieux, astrofizician la Universitatea din Montreal.

Situată la 50 de ani-lumină de Pământ, LHS-1140b este de aproximativ 1,73 ori mai lată decât planeta noastră. De asemenea, are de 5,6 ori masa acesteia. Este blocată de steaua sa gazdă. Aceasta înseamnă că se rotește în același ritm în timp ce orbitează în jurul stelei sale. „Ochiul” de 4.000 de kilometri fixat pe focul cosmic. Fixată pe o orbită apropiată de steaua sa, un an pentru planetă este puțin sub 25 de zile terestre.

Detectarea unor semne de azot

Dacă steaua lui LHS-1140b ar fi o stea de secvență principală precum Soarele, o orbită la această distanță i-ar fierbe oceanele. Astfel, ar face-o complet nelocuibilă. Dar, deoarece este mai rece, această distanță scurtă plasează planeta chiar în mijlocul „zonei Goldilocks". Astfel, este distanța perfectă față de steaua sa pentru ca apa lichidă să existe pe planetă.

Pentru a studia exoplaneta, cercetătorii au utilizat JWST's Near-Infrared Imager and Slitless Spectrograph. Acest lucru permite telescopului să evalueze conținutul planetei. Lumina de la steaua sa trece prin atmosfera ipotetică a planetei pentru a ajunge pe Pământ.

Observând lungimile de undă ale luminii absorbite, astronomii au detectat semne de azot. Acesta este un ingredient cheie în atmosfera Pământului. Calcule separate au arătat, de asemenea, că planeta nu este suficient de densă pentru a fi formată din rocă.

Temperatură suficient de caldă

Luate împreună, aceste rezultate par să excludă o lume stâncoasă sau o lume mini-Neptun în favoarea uneia învelite într-o mare înghețată.

Cea mai mare parte a planetei ar putea fi înghețată. Cercetătorii au observat că partea „irisului" ar putea atinge 20 de grade Celsius la suprafața sa. Temperatură suficient de caldă pentru a crea un bazin locuibil pentru viața marină de pe lumea înghețată.

„Detectarea unei atmosfere ca pe Pământ pe o planetă temperată împinge capacitățile lui Webb la limitele sale - este fezabil. Avem nevoie doar de mult timp de observare", a declarat René Doyon. Acesta este fizician la Universitatea din Montreal. „Indiciul actual al unei atmosfere bogate în azot imploră confirmarea cu mai multe date. Avem nevoie de cel puțin încă un an de observații pentru a confirma că LHS 1140b are o atmosferă și probabil încă doi sau trei pentru a detecta dioxidul de carbon”, a explicat expertul, conform Live Science .