Monden Cher, nevoită să facă un compromis din cauza dislexiei







Cher și-a lansat cartea biografică „The Memoir, Part One”, care cuprinde detalii intime din viața artistei. De altfel, aceasta aduce în prim plan copilăria sa, dar și relația cu Sonny. Pentru a reuși să își îndeplinească acest vis, artista de talie internațională a fost nevoită să facă un compromis.

Cher se luptă cu dislexia

Artista a apelat la o actriță, după ce dislexia a împiedicat-o să finalizeze cartea audio cu memorii.

Cartea ei a ajuns rapid pe primul loc în topurile de pe Amazon, la mai puțin de 24 de ore după ce a fost lansată.

Varianta audio vine ca o completare a copiei fizice și a fost așteptată de fanii cântăreței.

Editorul HarperAudio a catalogat-o drept o „experiență captivantă și captivantă de cărți audio, o carte incredibilă”.

A apelat la un actor

Cher: The Memoir este citită parțial de cântăreață însăși. Din cauza dislexiei, ea a apelat la Tony Stephanie J. Block pentru o parte dintre memoriile citite.

Aceasta a jucat pe Broadway în The Cher. Spectacol și este o apropiată a artistei.

Într-un interviu recent cu Jimmy Fallon, Cher spune că a scris și a rescris cartea de câteva ori. Ea a subliniat că parcursul ei a fost „mult mai complicat decât oamenii își pot imagina sau au aflat deja”.

Ea a recunoscut că s-a luptat să finalizeze cartea audio din cauza dislexiei, fapt care a determinat-o să o contacteze pe Block, care a dus mai departe sesiunile audio înregistrate.

„Când a fost vorba de finalizarea cărții audio, știam că nu voi putea să fac totul singură din cauza dislexiei mele. Apoi m-am gândit la Stephanie, care a câștigat Tony pentru că m-a interpretat pe Broadway în The Cher Show. Știam că va fi alegerea perfectă pentru a transmite cititorului esența mea. Am sunat-o și în câteva ore și-a rearanjat programul pentru a începe înregistrarea. M-am simțit atât de în siguranță când am ajutat-o ​​să-mi împărtășească povestea și a făcut o treabă frumoasă.”a spus ea.

Cartea lansată de Cher, cumpărată de mulți utilizatori ai platformei Amazon

De partea cealaltă, Tony Stephanie J. Block s-a arătat încântată de oportunitate. După doar o zi de la lamsare, varianta audio are un real succes.

„A-mi împrumuta vocea pentru a ajuta la livrarea memoriilor lui Cher a fost o onoare”, a explicat actrița.