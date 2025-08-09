Social Nouă planetă descoperită în Alpha Centauri ridică speranțe pentru viață extraterestră







O nouă descoperire astronomică readuce în prim-plan sistemul Alpha Centauri, aflat la doar 4,5 ani-lumină de Terra. Cercetătorii au identificat posibila existență a unei planete gazoase gigantice, lipsită de viață, dar cu potențialul de a găzdui sateliți capabili să susțină forme biologice. Observațiile realizate cu telescopul spațial James Webb sugerează că obiectul ceresc, detectat inițial în 2024, ar orbita o stea asemănătoare Soarelui nostru, iar confirmarea descoperirii ar putea oferi noi perspective asupra căutării de lumi locuibile.

Primele indicii privind existența planetei au apărut anul trecut, însă observațiile ulterioare nu au reușit să o surprindă din nou. Oamenii de știință cred că acest lucru s-ar putea datora poziției sale față de steaua pe care o orbitează. Potrivit dr. Carly Howett, profesoară la Universitatea din Oxford, planeta se află într-un sistem stelar extrem de interesant din perspectiva locuirii: „Se găsește în vecinătatea noastră galactică, lângă o stea cu temperatură și luminozitate similare Soarelui.”

Alpha Centauri este un sistem triplu format din Proxima Centaurim o pitică roșie, și două stele similare astrului nostru, Alpha Centauri A (Rigil Kentaurus) și Alpha Centauri B (Toliman). Planeta ar fi mai apropiată de una dintre aceste două stele, în mod particular de Alpha Centauri A, care are o masă cu 10% mai mare și o luminozitate cu 50% peste cea solară.

Obiectul a fost observat direct de telescopul James Webb, însă detectarea unei planete lângă o stea strălucitoare este extrem de dificilă. Lumina puternică a stelei poate ascunde complet corpuri cerești aflate în apropiere. Charles Beichman, de la Jet Propulsion Laboratory (NASA), explică: „Aceste observații sunt la limita capacităților noastre actuale.”

Specialiștii consideră că în momentul observațiilor ulterioare planeta fie s-a aflat în spatele stelei, fie prea aproape pentru a putea fi diferențiată. Situația amintește de dificultățile întâmpinate și în cazul detectării exoplanetelor din alte sisteme, unde sincronizarea este crucială.

Dacă existența sa va fi confirmată, planeta ar putea fi comparată cu giganții gazoși din Sistemul Solar, precum Jupiter și Saturn, care dețin luni înghețate considerate candidate pentru viață. Misiuni precum Europa Clipper și Juice investighează deja astfel de posibilități.

În cazul acestei planete, proximitatea față de steaua sa ar putea însemna că eventualii sateliți primesc suficientă căldură pentru a menține apă lichidă. În 2027, telescopul spațial Nancy Grace Roman al NASA va fi folosit pentru noi observații. Tehnica imagisticii spectrale ar putea dezvălui compoziția atmosferei planetei și potențialul de habitabilitate al sateliților săi, potrivit antena3.ro.