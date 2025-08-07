International Orașul care zboară spre stele. Cum arată nava spațială ce ar putea salva omenirea







Pe 1 noiembrie 2024, Project Hyperion – un program inițiat de organizația britanică non-profit Initiative for Interstellar Studies (i4is) – a lansat o competiție internațională de design pentru o navă spațială generațională.

Participanții, printre care arhitecți, ingineri, sociologi și antropologi, au fost invitați să propună concepte realiste pentru o navă care să transporte oameni într-o misiune de 250 de ani către Alpha Centauri, cel mai apropiat sistem stelar.

Concurenții au avut voie să utilizeze doar tehnologii existente sau plauzibile în viitorul apropiat, excluzând propulsia mai rapidă decât lumina sau sistemele de hibernare.

Pe 23 iulie 2025, organizatorii au anunțat câștigătorul competiției: proiectul Chrysalis, realizat de o echipă internațională interdisciplinară.

Concepută pentru a găzdui aproximativ 1.000 de persoane, nava are forma unui cilindru de 58 km lungime, cu dom cosmic de observație și structuri concentrice rotative pentru generarea gravitației artificiale.

Printre elementele integrate se numără:

ecosisteme biologice controlate (păduri tropicale, păduri boreale, zone aride),

sere pentru producția exclusiv vegetală de hrană ,

banca genetică cu semințe, ADN și embrioni,

școli, spitale, biblioteci, zone de recreere și complexe sportive.

Structura navei este împărțită în mai multe „învelișuri funcționale”, fiecare cu scopuri precise:

unul destinat agriculturii și biome-urilor,

altul pentru locuințe modulare împărțite în 20 de sectoare,

zone comune pentru interacțiune socială, conservare culturală și educație.

„Structura familiei se bazează pe identitatea individului și pe apartenența la comunitate”, au explicat autorii proiectului. Cuplurile pot locui împreună doar dacă au un copil, dar nu este o regulă obligatorie.

Elementul central de arhitectură simbolică este domul cosmic, o structură înaltă de 130 de metri, cu panouri de sticlă, care permite observarea directă a spațiului cosmic.

Domul va fi orientat către Soare și Pământ, reprezentând un punct de reflecție pentru generațiile care nu vor mai atinge niciodată suprafața unei planete.

Tot aici va avea loc Conferința Plenară Anuală Chrysalis, o reuniune completă a comunității, într-un cadru circular care amintește de ritualurile colective ale civilizațiilor de pe Terra.

Nava ar urma să fie propulsată de reactoare de fuziune nucleară, iar întreaga structură este gândită pentru autonomie completă în regim închis: reciclarea apei, a nutrienților și simularea zilelor și anotimpurilor prin lumină artificială.

Animalele nu vor fi crescute pentru hrană, ci doar menținute într-o mică zonă dedicată diversității biologice și scopurilor estetice. Proteinele vor fi produse sintetic, inspirate de tehnologia actuală de laborator.

Juriul competiției – format din arhitecți, ingineri, sociologi și cercetători NASA – a analizat aproape 100 de proiecte, punând accent pe:

sustenabilitate,

coeziunea socială pe termen lung,

rezistența structurală,

protecția împotriva radiațiilor cosmice.

„Designul general este solid, inspirat de conceptele SF din anii '80, dar cu o viziune științifică actualizată și viabilă”, au comentat jurații.

Deși proiectul Chrysalis a fost apreciat pentru realismul său, costurile de implementare rămân necunoscute.

Locul al doilea a fost ocupat de conceptul WFP Extreme, care propune o structură formată din două roți uriașe de tip „Roata Mare”, fiecare cu diametrul de 500 de metri.

„Project Hyperion nu este doar un concurs de design, ci un exercițiu conceptual care explorează dacă omenirea ar putea călători vreodată spre stele”, a declarat dr. Andreas Hein, director executiv al i4is.

El subliniază că aceste proiecte pot avea un impact concret asupra sustenabilității pe Pământ, forțându-ne să regândim viața în medii cu resurse limitate și interdependență totală.