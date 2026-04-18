Italia este pregătită să trimită nave militare în zona Golfului. Mesajul lansat de Georgia Meloni

Georgia Meloni. Sursa foto: Facebook
Italia este pregătită să pună la dispoziție unități navale pentru securizarea navigației în Strâmtoarea Ormuz, într-un context maritim tensionat care afectează rutele globale de transport al petrolului, a anunțat Georgia Meloni, premierul acestei țări europene. Declarația a fost făcută la Paris, în urma unor consultări internaționale dedicate posibilei desfășurări de forțe navale în regiunea strategică din Golf, arată DPA.

Georgia Meloni, la masa discuțiilor privind securitatea maritimă

Inițiativa a fost susținută la o conferință organizată la Palatul Élysée, la care au participat zeci de state, multe dintre ele reprezentate la nivel înalt.

Giorgia Meloni a atras atenția că orice eventuală desfășurare militară va necesita aprobarea Parlamentului, în conformitate cu prevederile constituționale ale Italiei, ceea ce înseamnă că decizia finală nu este încă luată.

Ormuz

Ormuz. Sursa foto: Captură video

Inițiativa Franței și Marii Britanii a adus mai multe state la masa discuțiilor

Reuniunea de la Paris a fost convocată la inițiativa Emmanuel Macron și a premierului britanic Keir Starmer, cu participarea a aproximativ 49 de țări, dintre care circa 30 au fost reprezentate la nivel de șefi de stat sau guvern.

În paralel, autoritățile de la Teheran au anunțat redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz pentru nave comerciale, după o perioadă de restricții. În același timp, Statele Unite au transmis că își mențin propriile măsuri restrictive, vizând navele care au legături directe cu Iranul, potrivit declarațiilor administrației americane.

În urmă cu două zile, Donald Trump a lansat critici dure la adresa Giorgiei Meloni

În urmă cu două zile, președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a acordat un interviu în care a vizat-o pe Giorgia Meloni, pe fondul tensiunilor legate de securitatea din Strâmtoarea Ormuz și de pozițiile divergente privind politica energetică și migrația.

Liderul de la Washington a pus sub semnul întrebării implicarea Italiei în eforturile internaționale din regiune, sugerând că Roma nu își asumă un rol activ în criza petrolului și în securizarea rutelor maritime.

Donald Trump a susținut că și-a schimbat percepția asupra liderului italian, după ce anterior o descria drept un aliat apropiat. În același context, acesta a reluat critici privind politica europeană în domeniul imigrației și al energiei, făcând comparații cu alte guverne din regiune.

Președintele american a extins criticile și asupra poziționării NATO, pe care a descris-o într-un registru dur, în contextul discuțiilor despre securitatea din Orientul Mijlociu. El a făcut referiri și la sprijinul militar solicitat de Statele Unite în regiunea Golfului.

În paralel, Giorgia Meloni a criticat unele afirmații atribuite lui Trump privind Papa Leon al XIV-lea, considerându-le inacceptabile. Discuția a amplificat tensiunile diplomatice, în condițiile în care pozițiile divergente vizează atât conflictul din Orientul Mijlociu, cât și rolul liderilor religioși în dezbaterea publică.

