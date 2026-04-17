Hegseth acuză Iranul de piraterie în Strâmtoarea Ormuz. SUA își pregătesc extinderea operațiunilor navale la nivel global

Statele Unite au anunțat că vor urmări activ navele asociate Iranului la nivel global, în contextul în care armistițiul temporar dintre cele două părți se apropie de final, iar negocierile rămân incerte, potrivit The Times of Israel.

În cadrul unui briefing susținut la Pentagon pe 16 aprilie 2026, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a acuzat Iranul de „piraterie” și „terorism” în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul global de petrol.

Oficialul american a afirmat că amenințările Iranului asupra navelor comerciale care tranzitează apele internaționale nu reprezintă un control legitim al zonei, ci acțiuni ilegale.

Potrivit Pentagonului, Statele Unite au mobilizat în regiune aproximativ 16 nave de război, inclusiv distrugătoare, nave amfibii și un portavion, dintr-o flotă totală de circa 300 de nave.

Hegseth a subliniat că această desfășurare reprezintă „mai puțin de 10% din puterea navală americană”, sugerând o capacitate militară mult mai mare disponibilă în cazul unei escaladări.

Pentru context privind importanța strategică a zonei, Strâmtoarea Ormuz este un coridor vital prin care tranzitează aproximativ o cincime din petrolul mondial, conform datelor Agenției Internaționale pentru Energie

Șeful Statului Major Interarme al SUA, generalul Dan Caine, a declarat că forțele americane vor extinde aplicarea blocadei dincolo de regiune.

Acesta a precizat că armata americană va „urmări activ orice navă sub pavilion iranian sau orice navă care oferă sprijin material Iranului”, oriunde în lume.

„Întoarceți-vă sau pregătiți-vă să fiți abordați. Vom folosi forța”, a avertizat oficialul.

Potrivit declarațiilor sale, blocada se aplică tuturor navelor care se îndreaptă către sau dinspre porturile iraniene, inclusiv așa-numitei „flote întunecate” — nave care evită sancțiunile internaționale și reglementările privind transportul de petrol.

Mai mult de 10.000 de militari americani, inclusiv marinari, pușcași marini și personal aerian, participă la operațiunile de aplicare a blocadei. Până în prezent, 13 nave au ales să se retragă fără a fi necesară intervenția directă.

Tensiunile dintre SUA și Iran au escaladat după lansarea, la 28 februarie 2026, a unei campanii militare comune SUA–Israel care vizează programul nuclear și capacitățile balistice ale Iranului.

Deși un armistițiu de două săptămâni a fost anunțat de președintele american Donald Trump și urmează să expire pe 22 aprilie, perspectivele unei soluții diplomatice rămân limitate.

Negocierile recente nu au condus la progrese semnificative, iar Pakistanul, implicat ca mediator, a transmis că nu există încă date stabilite pentru reluarea discuțiilor.

Iranul continuă să susțină că programul său nuclear are scopuri pașnice, însă Agenția Internațională pentru Energie Atomică a semnalat îngrijorări privind nivelurile de îmbogățire a uraniului și accesul limitat al inspectorilor:

În același briefing, Hegseth a criticat dur presa americană, comparând-o cu fariseii din textele creștine. El a sugerat că o parte a mass-mediei ar fi ostilă administrației și ar ignora realizările acesteia.

„Presa noastră este ca acei farisei... nu toți, dar presa tradițională ostilă lui Trump”, a declarat oficialul, referindu-se la relatările critice privind conflictul cu Iranul.

Referința la farisei — o grupare religioasă din perioada celui de-al Doilea Templu — apare în Evanghelii, unde aceștia sunt descriși ca opozanți ai lui Iisus.

Declarațiile au generat reacții critice în presa americană, în special în contextul sensibilităților istorice legate de interpretările religioase și de impactul lor asupra discursului public.

Pe fondul unui armistițiu fragil și al negocierilor blocate, Statele Unite își intensifică postura militară și transmit un mesaj ferm privind controlul maritim și prevenirea sprijinului pentru Iran.

În paralel, declarațiile controversate ale oficialilor americani contribuie la tensionarea climatului politic și mediatic. Evoluțiile din următoarele zile, în special după expirarea armistițiului, vor fi decisive pentru direcția conflictului și stabilitatea regională.