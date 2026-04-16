Iranul amenință navele americane în Strâmtoarea Ormuz. SUA răspund cu sancțiuni extinse asupra industriei petroliere

Tensiunile dintre Iran și Statele Unite se intensifică din nou, după ce un consilier militar de rang înalt al liderului suprem iranian a avertizat că navele americane ar putea fi atacate în Strâmtoarea Ormuz, în timp ce Washingtonul anunță noi sancțiuni care vizează infrastructura petrolieră a Teheranului, potrivit publicației Le Monde.

Declarațiile vin într-un moment sensibil, marcat de un armistițiu fragil de două săptămâni într-un conflict mai amplu din Orientul Mijlociu.

Mohsen Rezaei, consilier militar al liderului suprem al Iranului, a transmis un mesaj ferm la televiziunea de stat:

Oficialul iranian a continuat cu o amenințare explicită:

„Navele voastre vor fi scufundate de primele noastre rachete (...) putem cu siguranță să le distrugem.”

Rezaei, cunoscut pentru pozițiile sale dure chiar și în interiorul Gărzii Revoluționare, a sugerat că o eventuală intervenție terestră americană ar putea duce la capturarea a „mii de ostatici”, precizând că Iranul ar putea cere sume semnificative pentru fiecare dintre aceștia.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime din lume, prin care tranzitează aproximativ o cincime din consumul global de petrol. Blocarea acestei căi navigabile are implicații directe asupra piețelor energetice internaționale și asupra securității economice globale.

Conflictul recent a dus deja la perturbări semnificative în trafic, iar decizia Iranului de a restricționa accesul în zonă a amplificat îngrijorările comunității internaționale. În acest context, Statele Unite au anunțat o prezență militară sporită, cu scopul de a asigura libertatea navigației.

În paralel cu escaladarea retoricii, Washingtonul a anunțat noi sancțiuni menite să limiteze capacitatea Iranului de a genera venituri din exporturile de petrol. Potrivit Departamentului Trezoreriei SUA, măsurile vizează peste douăzeci de persoane, companii și nave implicate într-o rețea de transport petrolier asociată cu Mohammad Hossein Shamkhani.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că instituția „acționează agresiv” pentru a viza elitele regimului care „profită în detrimentul poporului iranian”.

De asemenea, Departamentul de Stat a transmis că SUA urmăresc „să limiteze decisiv capacitatea Iranului de a genera venituri în timp ce încearcă să țină Strâmtoarea Hormuz ostatică”.

Rețeaua vizată ar opera atât în Iran, cât și în Emiratele Arabe Unite, folosind companii aparent legitime pentru a evita sancțiunile internaționale și a continua exporturile de petrol.

Actuala criză are loc pe fondul unui conflict regional mai larg, aflat momentan într-o fază de pauză temporară. Armistițiul de două săptămâni rămâne incert, iar declarațiile recente indică o lipsă de consens chiar în interiorul conducerii iraniene privind continuarea acestuia.

Rezaei a precizat că nu susține extinderea armistițiului, calificând această poziție drept una personală, ceea ce sugerează posibile tensiuni interne în structurile de decizie ale Iranului.

Situația din Strâmtoarea Ormuz reflectă o escaladare simultană pe două fronturi: militar și economic. Amenințările directe venite din partea oficialilor iranieni și noile sancțiuni americane indică o deteriorare rapidă a relațiilor dintre cele două state.

În condițiile în care regiunea rămâne un nod strategic pentru aprovizionarea globală cu energie, evoluțiile din perioada următoare vor fi esențiale pentru stabilitatea piețelor internaționale și pentru securitatea regională.