Beijingul face presiuni lângă Canalul Panama. Maersk și MSC sunt somate să părăsească porturi-cheie
- Iulia Moise
- 16 aprilie 2026, 11:35
China a cerut operatorilor maritimi Maersk și Mediterranean Shipping Company (MSC) să se retragă din porturi-cheie ale Canalului Panama, potrivit unui articol publicat de Financial Times, amplificând presiunile geopolitice într-unul dintre cele mai importante noduri ale comerțului mondial.
China, presiuni directe asupra operatorilor globali
Potrivit raportului, autoritățile chineze au transmis un avertisment ferm către grupul danez Maersk și compania elvețiană MSC, cerându-le să înceteze operarea porturilor Balboa și Cristóbal.
Publicația citează surse apropiate discuțiilor, conform cărora cele două companii au fost convocate luna trecută la o întâlnire cu planificatorul de stat chinez, unde li s-a cerut să nu se angajeze în „activități ilegale care dăunează intereselor companiilor chineze” și să respecte regulile comerciale internaționale.
Informația a fost confirmată și de Reuters care subliniază că Beijingul își intensifică reacția după pierderea controlului indirect asupra infrastructurii portuare din Panama.
Decizia instanței din Panama a declanșat conflictul
Disputa își are originea într-o decizie majoră a Curții Supreme din Panama, care a declarat neconstituțional contractul prin care compania Panama Ports Company (PPC), controlată de conglomeratul CK Hutchison din Hong Kong, administra cele două porturi încă din 1997.
Potrivit Reuters această decizie a permis autorităților panameze să reconfigureze administrarea infrastructurii strategice.
Ulterior, statul Panama a acordat concesiuni temporare de 18 luni către:
- APM Terminals (subsidiară a Maersk), pentru portul Balboa;
- Terminal Investment Limited (afiliată MSC), pentru portul Cristóbal.
Arbitraj internațional și acuzații de „campanie statală”
Panama Ports Company a reacționat prin deschiderea unei proceduri de arbitraj internațional, solicitând despăgubiri de cel puțin 2 miliarde de dolari.
Compania acuză Maersk că ar fi colaborat cu autoritățile panameze pentru a facilita eliminarea PPC din operarea porturilor.
Reprezentanții companiei au susținut că acțiunea face parte dintr-o „campanie statală” menită să înlocuiască operatorul existent cu alți actori internaționali.
Canalul Panama, infrastructură critică pentru comerțul global
Canalul Panama rămâne una dintre cele mai importante rute comerciale din lume, aproximativ 5% din comerțul maritim global tranzitând această cale navigabilă de circa 80 de kilometri.
Pe fondul acestor evoluții, tensiunile geopolitice din jurul canalului s-au intensificat. Autoritățile panameze încearcă să gestioneze presiunile venite atât din partea Chinei, cât și din partea altor actori globali interesați de controlul infrastructurii.
