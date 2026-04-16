Beijingul face presiuni lângă Canalul Panama. Maersk și MSC sunt somate să părăsească porturi-cheie

China a cerut operatorilor maritimi Maersk și Mediterranean Shipping Company (MSC) să se retragă din porturi-cheie ale Canalului Panama, potrivit unui articol publicat de Financial Times, amplificând presiunile geopolitice într-unul dintre cele mai importante noduri ale comerțului mondial.

Potrivit raportului, autoritățile chineze au transmis un avertisment ferm către grupul danez Maersk și compania elvețiană MSC, cerându-le să înceteze operarea porturilor Balboa și Cristóbal.

Publicația citează surse apropiate discuțiilor, conform cărora cele două companii au fost convocate luna trecută la o întâlnire cu planificatorul de stat chinez, unde li s-a cerut să nu se angajeze în „activități ilegale care dăunează intereselor companiilor chineze” și să respecte regulile comerciale internaționale.

Informația a fost confirmată și de Reuters care subliniază că Beijingul își intensifică reacția după pierderea controlului indirect asupra infrastructurii portuare din Panama.

Disputa își are originea într-o decizie majoră a Curții Supreme din Panama, care a declarat neconstituțional contractul prin care compania Panama Ports Company (PPC), controlată de conglomeratul CK Hutchison din Hong Kong, administra cele două porturi încă din 1997.

Potrivit Reuters această decizie a permis autorităților panameze să reconfigureze administrarea infrastructurii strategice.

Ulterior, statul Panama a acordat concesiuni temporare de 18 luni către:

APM Terminals (subsidiară a Maersk), pentru portul Balboa;

Terminal Investment Limited (afiliată MSC), pentru portul Cristóbal.

Panama Ports Company a reacționat prin deschiderea unei proceduri de arbitraj internațional, solicitând despăgubiri de cel puțin 2 miliarde de dolari.

Compania acuză Maersk că ar fi colaborat cu autoritățile panameze pentru a facilita eliminarea PPC din operarea porturilor.

Reprezentanții companiei au susținut că acțiunea face parte dintr-o „campanie statală” menită să înlocuiască operatorul existent cu alți actori internaționali.

Canalul Panama rămâne una dintre cele mai importante rute comerciale din lume, aproximativ 5% din comerțul maritim global tranzitând această cale navigabilă de circa 80 de kilometri.

Pe fondul acestor evoluții, tensiunile geopolitice din jurul canalului s-au intensificat. Autoritățile panameze încearcă să gestioneze presiunile venite atât din partea Chinei, cât și din partea altor actori globali interesați de controlul infrastructurii.