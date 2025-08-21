Pensionar cardiac, doborât și ținut cu genunchiul pe cap de Poliția Locală. Primarul susține că nu a fost abuz

Un pensionar în vârstă de 70 de ani, cu afecțiuni cardiace, a fost imobilizat de Poliția Locală Pașcani, care l-a ținut apoi la pământ prezândul cu genunchiul pe cap, pentru că ar fi refuzat să se legitimeze. Incidentul a avut loc pe Esplanada municipiului, în fața mai multor martori.

Conform imaginilor publicate de bit24.ro și declarațiilor, bărbatul, pe care îl cheamă Viorel Obreja, nu a manifestat agresivitate, dar a fost târât către o mașină a poliției și doborât la pământ.

Un polițist a aplicat tehnica imobilizării cu genunchiul pe cap, iar bărbatului i s-a făcut rău în timpul intervenției. La fața locului a fost solicitat un echipaj de Ambulanță prin apel la 112.

Până la sosirea medicilor, bărbatul a rămas pe trotuar, cătușele fiind scoase abia după insistențele martorilor și ale soției. Martorii i-au acordat primele îngrijiri. Ulterior, Viorel Obreja a fost transportat la Spitalul de Urgențe din Pașcani, unde a primit îngrijiri pentru răni ușoare și a fost externat.

Bărbatul a declarat că ieșise pe un scaun pentru a se juca pe telefon, după ce băuse o bere, și că a refuzat să se legitimeze, fără a fi agresiv. Martorii confirmă că bărbatul nu a manifestat violență și că intervenția polițiștilor a fost excesivă.

Șeful Poliției Locale Pașcani, Vasilica Avasiloaei, susține că intervenția ar fi fost justificată, precizând că polițiștii au dreptul să aplice măsuri de imobilizare dacă o persoană refuză să se legitimeze.

„Bărbatul a fost amendat cu 1.000 de lei, iar un polițist a depus plângere penală pentru ultraj, afirmând că echipamentele sale au fost deteriorate”, a mai spus șeful Poliției Locale.

Incidentul a fost filmat și de camerele Poliției Locale, iar imaginile arată că bărbatul a refuzat să se legitimeze și a cerut explicații, fără a manifesta agresivitate.

Primarul municipiului Pașcani, Lucian Pintilie, susține că intervenția Poliției Locale a fost legală. „Persoanele care refuză să se legitimeze nu respectă obligațiile prevăzute de lege”.

Edilul a mai susținut, într-o postare pe TikTok, că nu a fost vorba de abuz și că astfel de acțiuni violente ar fi necesare pentru menținerea ordinii publice.

Conform legislației, polițiștii locali au dreptul să aplice sancțiuni în cazul refuzului de legitimare. Utilizarea forței și a cătușelor este permisă numai atunci când persoanele manifestă violență sau tulbură liniștea publică. Intervențiile trebuie să fie proporționale și să respecte drepturile cetățenilor, iar filmările pot fi utilizate pentru clarificarea situației.