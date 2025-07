Politica Exclusiv. 500 în loc de 50. Un primar s-a trezit cu o „armată” de polițiști locali







Exclusiv. Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a reușit să implementeze o reformă administrativă importantă, reducând numărul angajaților din primărie cu peste 270 și abordând problema supradimensionării poliției locale, într-un interviu pentru podcastul „Esențial”, moderat de Sorin Andreiana, redactor-șef al revistei Capital.

„Am plecat cu 650 de angajați și am ajuns să am 400 și ceva. Am dat oameni afară și mai vreau să dau, pentru că trebuie să ajung la o primărie cu 60% din personalul inițial. Asta înseamnă eficiență și responsabilitate”, a declarat edilul, evidențiind necesitatea reorganizării pentru o administrație mai funcțională.

Una dintre cele mai mari probleme este poliția locală, care avea inițial 504 posturi pentru un oraș de aproximativ 130.000 de locuitori oficial — un număr considerat exagerat de mare. „Acum sunt 240 de polițiști locali, dar avem încă un surplus, iar asta ne aduce pierderi de milioane de euro”, a explicat Toma.

El a subliniat că situația este extrem de complicată, deoarece procesul de restructurare a poliției locale a generat un litigiu lung, „cel mai lung proces civil din România”, care a costat municipalitatea peste 35 de milioane de euro, reprezentând salariile și drepturile polițiștilor locali.

Primarul a menționat și că restructurarea este însoțită de un proces dificil de schimbare a mentalităților și de adaptare la noile realități administrative.„Nu e ușor să schimbi o organizație cu sute de oameni obișnuiți să funcționeze după reguli învechite. Dar dacă nu facem asta, nu putem să modernizăm administrația și să oferim servicii bune cetățenilor”, a adăugat primarul.

Pe lângă restructurarea personalului, Toma a aplicat și metode moderne de management, precum sistemul japonez Kaizen, care a dus la îmbunătățirea eficienței și la scurtarea timpilor de răspuns la solicitările cetățenilor. „Am redus cu peste 3.000 de ani cumulativ timpul de răspuns, iar acum răspundem în două ore sau cel mult o zi.”

Primarul face un apel către autorități pentru sprijin legislativ în continuarea reformelor: „Avem nevoie de reguli clare și susținere pentru a putea restructura aparatul administrativ fără să fim blocați în procese și birocrație.”