Primul tronson al Autostrăzii Moldovei (A7) din județul Iași a intrat în etapa pregătitoare asfaltării, iar autoritățile estimează că până la sfârșitul anului 2026 va fi posibilă circulația pe întregul traseu de aproximativ 320 de kilometri dintre Ploiești și Pașcani.

Anunțul a fost făcut vineri, 5 iunie, de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, în timpul unei vizite pe șantierul lotului 3 Mircești–Pașcani.

Proiectul este unul dintre cele mai importante investiții rutiere aflate în derulare în estul României, fiind parte a Autostrăzii Moldovei, care va conecta regiunea la rețeaua națională de autostrăzi.

Potrivit oficialului din Ministerul Transporturilor, lotul 3 Mircești–Pașcani este primul sector din județul Iași care a ajuns în etapa pregătirii pentru așternerea straturilor de asfalt.

„Aici, în județul Iași, vă arăt în premieră cum arată primul tronson pregătit pentru asfaltare, primul tronson de autostradă care va fi asfaltat. Este vorba despre lotul 3 Mircești–Pașcani. Utilajele continuă aplicarea balastului stabilizat pentru pregătirea așternerii straturilor de asfalt”, a declarat Irinel Ionel Scrioșteanu.

Conform acestuia, sectorul va fi ultimul lot deschis circulației pe A7, însă finalizarea sa va permite utilizarea continuă a întregii autostrăzi dintre Ploiești și Pașcani.

„Finalizăm și acest lot, de la Mircești la Pașcani, până la sfârșitul acestui an, pentru a avea toți cei 320 de kilometri din Autostrada Moldovei în trafic”, a precizat secretarul de stat.

În cadrul vizitei de lucru, oficialul a inspectat și șantierul nodului rutier de tip turbion de lângă Pașcani. Acesta va asigura conexiunea dintre Autostrada Moldovei (A7) și Autostrada Unirii (A8), unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură planificate pentru regiunea Moldovei.

Potrivit lui Scrioșteanu, intersecția dintre cele două autostrăzi va reprezenta un punct strategic pentru transportul rutier din estul României și pentru conectarea la viitoarele coridoare europene.

„Acest nod rutier, unul dintre cele mai impresionante din România în ceea ce privește intersecțiile dintre autostrăzi, va fi noul simbol al Moldovei și un simbol al Unirii”, a afirmat oficialul.

După finalizarea proiectelor de infrastructură aflate în dezvoltare, nodul de la Pașcani ar urma să faciliteze deplasarea pe autostradă către București, Transilvania, Republica Moldova și nordul regiunii.

Secretarul de stat a oferit și informații privind proiectele finanțate prin programul european SAFE, menționând că mai sunt trei contracte care urmează să fie semnate.

Acestea vizează legăturile de infrastructură cu Republica Moldova și Ucraina, precum și un lot din Autostrada Unirii (A8), aflat încă în etapa soluționării contestațiilor din cadrul procedurilor de achiziție.

„Mai avem trei contracte de semnat: contractele de graniță cu Republica Moldova și Ucraina și un lot din Autostrada Unirii A8, unde se așteaptă rezultatele contestațiilor depuse în cadrul licitațiilor”, a declarat Scrioșteanu.

Oficialul a precizat că finanțarea europeană nu este în pericol și că proiectele au fost incluse într-un coridor de graniță care permite continuarea procedurilor și după termenul-limită stabilit inițial.

„Din punct de vedere al finanțării, nu vom pierde finanțarea prin SAFE, deoarece încă de la început am prevăzut aceste contracte trilaterale România – Republica Moldova – Ucraina, astfel încât întregul coridor din A7 și A8 finanțat prin SAFE să fie considerat coridor de graniță”, a explicat acesta.

Autostrada Moldovei (A7) este considerată principalul proiect rutier destinat conectării regiunii Moldovei la rețeaua națională de autostrăzi.

Finalizarea celor aproximativ 320 de kilometri dintre Ploiești și Pașcani ar reprezenta unul dintre cele mai importante obiective de infrastructură realizate în România în ultimii ani.

Autoritățile susțin că obiectivul rămâne deschiderea integrală a traseului până la sfârșitul anului 2026, în paralel cu avansarea lucrărilor la Autostrada Unirii (A8), care va lega Moldova de Transilvania.