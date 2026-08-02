Rețele Electrice Muntenia a anunțat întreruperi programate la energia electrică în mai multe zone din București și din județele Ilfov și Giurgiu, în perioada 3-9 august 2026. Alimentarea va fi oprită temporar pentru lucrări de reparații, modernizare și mentenanță la rețeaua de distribuție.

Compania a anunțat că intervențiile sunt necesare pentru desfășurarea în siguranță a lucrărilor tehnice și pentru menținerea funcționării rețelei în condiții optime.

„Întreruperile sunt necesare pentru lucrări de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică.”

Rețele Electrice Muntenia a mai anunțat că „Sistările programate se vor face pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții, în condiții optime.”

În Capitală, lucrările vor afecta zone din sectoarele 1 și 3. Alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă pe durata zilei, în intervalul 09:00-17:00.

Marți, 4 august 2026, în Sectorul 1, întreruperile vor afecta Strada Virgiliu, precum și perimetrul delimitat de străzile Știrbei Vodă, Virgiliu, Cotiturii, Lipova, Difuzorului, Dobrogei și Dimitrie Gusti. Alimentarea cu energie electrică va fi oprită în intervalul 09:00-17:00.

Joi, 6 august 2026, lucrările se vor muta în Sectorul 3. Vor fi vizate Drumul Gura Făgetului, Strada Brățării, Drumul Gura Siriului și Drumul Gura Putnei, unde alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă între orele 09:00 și 17:00.

Locuitorii din zonele afectate sunt sfătuiți să țină cont de durata intervențiilor atunci când își planifică activitățile care depind de alimentarea cu energie electrică.

Mai multe intervenții sunt programate și în județul Ilfov, unde întreruperile vor afecta străzi, cartiere și porțiuni din localitățile incluse în program.

Luni, 3 august 2026, alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă în Copăceni, pe Strada Principală, între orele 09:00 și 17:00. În localitatea 1 Decembrie va fi afectată zona DJ401D, în același interval. La Buftea, lucrările sunt programate pe Șoseaua București-Târgoviște nr. 4 și pe Strada Răsăritului nr. 78, tot între orele 09:00 și 17:00.

Marți, 4 august 2026, întreruperile vor afecta mai multe localități din județ. În Tunari sunt vizate Strada Câmpului nr. 39, Strada Câmpului, Intrarea Câmpului, precum și străzile Nicolae Bălcescu, Aurel Vlaicu, Decebal și Nicolae Iorga.

În Dragomirești-Vale, alimentarea va fi oprită pe Strada Micșunelelor nr. 227 și pe străzile Ghioceilor, Albastrelelor, Petuniei, Zorelelor, Gladiolelor, Ficusului, Castanilor și Sânzienelor.

În Pantelimon vor fi afectate Strada Viilor și arterele adiacente, iar în Măgurele, Strada Aluniș și străzile din apropiere. La Jilava, lucrările sunt programate pe Strada Odăi. Toate intervențiile de marți vor avea loc în intervalul 09:00-17:00. Miercuri, 5 august 2026, curentul va fi întrerupt în Otopeni, pe Strada Mesteacănului, între orele 09:00 și 17:00.

Lucrările de mentenanță vor afecta și mai multe zone din județul Giurgiu.

În localitatea Cucuruzu, alimentarea va fi întreruptă pe străzile Plesului, Popeni și Câmpului, între orele 09:00 și 17:00.

Tot în Cucuruzu, lucrările vor continua pe Strada Ciurari, în intervalul 09:00-17:00.

În Palanca, energia electrică va fi oprită pe Strada Ion Ionescu Brăila, între orele 10:00 și 16:00.

În Stoenești, întreruperea este programată pe DC148, tot între orele 10:00 și 16:00.