Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a lansat un avertisment ferm duminică, prin intermediul unei rețele de socializare, cu privire la intensificarea capacităților militare ale Moscovei. Liderul de la Kiev a subliniat că Federația Rusă direcționează resurse masive către producția de arme balistice, în timp ce teritoriul ucrainean este supus unor bombardamente constante și devastatoare.

Conform datelor furnizate de șeful statului ucrainean, în ultima săptămână, un număr de 16 regiuni au fost vizate de atacurile forțelor ruse, soldate cu distrugeri materiale semnificative și pagube majore în rândul infrastructurii civile.

Atacurile lansate de armata rusă în ultimele șapte zile au vizat numeroase localități ucrainene, afectând grav infrastructura civilă și locuințele populației. Zelenski a precizat că arsenalul utilizat de forțele ruse a inclus mii de muniții de atac, bombardamentele acoperind o suprafață extinsă a țării.

În urma acestor acțiuni militare, peste 1.500 de obiective din întreaga țară au suferit avarii, printre acestea numărându-se sute de clădiri rezidențiale.

Liderul de la Kiev a detaliat amploarea atacurilor și regiunile cele mai afectate într-un mesaj transmis pe platforma X. „În această săptămână, 16 dintre regiunile noastre au fost ținta unor atacuri. Numai în această perioadă, rușii au lansat aproximativ 1.900 de drone, aproape 1.600 de bombe aeriene și 144 de rachete de diferite tipuri, inclusiv rachete balistice. Astăzi, orașul Sumî a fost lovit de bombe aeriene. Regiune Harkiv rămâne sub atac constant.

Peste noapte, Rusia a lovit, de asemenea, regiunile Odesa, Zaporijia și Dnipro. În această săptămână, peste 1.500 de obiective au fost avariate, inclusiv sute de clădiri rezidențiale obișnuite”, a scris Zelenski într-un mesaj publicat pe X.

Pe lângă prezentarea bilanțului distrugerilor, președintele ucrainean a atras atenția asupra faptului că numeroase companii din complexul militar-industrial al Rusiei își desfășoară în continuare activitatea fără a fi vizate de măsuri restrictive internaționale. Această situație le permite rușilor să crească ritmul de fabricație al armelor balistice și al echipamentelor avansate.

Zelenski a insistat asupra necesității ca comunitatea internațională să adopte măsuri mai ferme împotriva tuturor unităților economice care contribuie la efortul de război al Moscovei.

„Un număr semnificativ de întreprinderi rusești care contribuie la susținerea acestor atacuri prin producerea de componente pentru drone, rachete și bombe aeriene ghidate nu au fost încă sancționate. De aceea, agresorul investește din ce în ce mai mult în capacitatea sa de armament balistic și încearcă să-și intensifice producția. Este necesar să se exercite presiune asupra fiecărui segment al complexului industrial-militar al Rusiei. Sancțiunile trebuie extinse și trebuie să dea rezultate”, a mai spus Zelenski.