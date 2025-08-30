International Cancelarul Germaniei știe când va opri Rusia războiul din Ucraina. Este singura viariantă







Există un singur scenariu în care Rusia se va retrage din Ucraina și va înceta războiul declanșat în 2022. Cancelarul Geramniei, Friedrich Mertz, crede că doar o criză economică profundă îl va forța pe Vladimir Putin, liderul de la Kremlin, să renunțe la acest conflict, conform Agerpres.

„Toate eforturile din ultimele săptămâni au primit drept răspuns o abordare chiar mai agresivă a acestui regim de la Moscova împotriva populaţiei din Ucraina”, a spus cancelarul Germaniei, la un eveniment regional al conservatorilor din landul Renania de Nord-Westphalia.

„Asta nu se va opri până când nu ne asigurăm împreună că Rusia, cel puţin din motive economice, şi poate şi din motive militare, nu mai poate continua acest război”, a mai spus Merz, conform sursei citate.

Sâmbătă, şeful statului major rus, generalul Valeri Gherasimov, a declarat că trupele sale se află într-o ofensivă permanentă de-a lungul aproape întregii linii a frontului şi că acestea au iniţiativa strategică.

În ultimele zile, Rusia şi-a intensificat loviturile aeriene asupra oraşelor din Ucraina, mult dincolo de linia frontului ce a fost menținută în această vară.

Eforturile preşedintelui american Donald Trump de a ajunge la o soluţionare diplomatică a conflictului, acum în al patrulea an, au eşuat până acum, iar aliaţii săi europeni, între care şi Germania, solicită sancţiuni economice mai dure împotriva Moscovei.

Altfel, azi, prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, a anunțat că a discutat telefonic cu preşedintele Volodimir Zelenski despre restabilirea păcii şi stabilităţii în Ucraina. Dialogul a fost purtat înainte de un summit în China la care urmează să participe preşedintele rus Vladimir Putin.

Modi a ajuns în oraşul chinez Tianji, pentru summitul Organizaţiei pentru Cooperare de la Shanghai. Și a mai afirmat că a dat asigurări pentru deplina susţinere a Indiei, în timpul apelului telefonic cu liderul de la Kiev.