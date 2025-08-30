International Trump continuă să insiste cu organizarea unei întâlniri Putin-Zelenski







Președintele american Donald Trump continuă să colaboreze cu oficialii ruși și ucraineni pentru organizarea unei întâlniri bilaterale care să pună capăt războiului din Ucraina, a declarat un oficial de rang înalt de la Casa Albă, citat de AFP.

„Așa cum au declarat mulți lideri mondiali, acest război nu ar fi avut loc niciodată dacă președintele Trump ar fi fost la putere. Nu este în interesul național să se continue negocierea publică a acestor probleme”, a mai spus oficialul, sub protecția anonimatului, potrivit ndtv.com.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri că dorește o întâlnire bilaterală, dar a avertizat că, dacă Rusia nu va respecta termenul limită de luni pentru a accepta discuțiile, acest fapt ar arăta din nou că Vladimir Putin „și-a bătut joc” de președintele american.

„Cred că, încă o dată, asta va însemna că preşedintele Putin îşi va bate joc de preşedintele Trump, iar această situație nu poate rămâne fără răspuns”, a spus liderul francez vineri, în conferința de presă comună cu cancelarul german Friedrich Merz, după Consiliul de Miniștri franco-german de la Toulon.

După întâlnirea cu Putin din Alaska de la începutul lunii și după ce i-a primit la Casa Albă pe Volodimir Zelenski și pe liderii europeni, Trump a anunțat că pregătește discuții bilaterale între Putin și Zelenski. Ulterior, Rusia a redus însă importanța unei astfel de întâlniri și a pus sub semnul întrebării șansele ca ea să aibă loc.

Adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller, a respins ideea că Trump ar urma să fie păcălit de liderul rus.

„O întrebare atât de absurdă. Niciun președinte din istorie nu a făcut mai mult pentru promovarea păcii. El lucrează cu perseverență pentru a pune capăt crimelor, iar acest lucru ar trebui să fie sărbătorit de toată lumea”, a spus Miller, când a fost întrebat de un reporter AFP despre comentariile lui Macron.