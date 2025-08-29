International Zonă tampon între Rusia și Ucraina. Propunere europeană de ultim moment







Liderii europeni discută crearea unei zone tampon de aproximativ 40 de kilometri între liniile frontului ruso-ucrainean, ca parte a unui posibil acord de pace, o inițiativă pe care Moscova a acceptat-o, dar care ar putea suprasolicita trupele europene de menținere a păcii, potrivit Politico.

Propunerea survine pe fondul unui conflict care se apropie de al patrulea an și reflectă încercările NATO de a găsi o soluție diplomatică într-o situație extrem de tensionată.

Diplomați europeni de rang înalt afirmă că ideea unei zone tampon se află printre mai multe scenarii analizate de oficiali militari și civili pentru perioada postbelică sau în eventualitatea unui armistițiu.

Detaliile zonei de demarcație sunt încă incerte, iar acceptarea de către Kyiv ar presupune concesii teritoriale semnificative. Oficialii americani nu sunt implicați în discuțiile directe, ceea ce subliniază caracterul strict european al negocierii.

Inițiativa intervine după un atac rar asupra centrului Kievului, soldat cu cel puțin 19 victime și daune asupra unor birouri ale Uniunii Europene.

Experți militari precum Jim Townsend, fost oficial Pentagon, susțin că Moscova nu va fi descurajată de prezența observatorilor europeni în zonă, ceea ce ridică întrebări privind eficiența practică a zonei tampon.

Implementarea unei zone tampon ar putea necesita între 4.000 și 60.000 de militari, însă statele europene nu și-au exprimat încă angajamente ferme.

Forțele NATO, deja implicate în pregătirea unei reacții de 300.000 de soldați pentru apărarea flancului estic, ar trebui să împartă resursele între patrularea zonei și instruirea trupelor ucrainene.

Franța și Marea Britanie urmează să constituie nucleul forței străine, în timp ce Polonia și Germania au respins ideea trimiterii propriilor militari.

Pe de altă parte, aliații discută despre sprijin logistic și tehnic din partea SUA, precum imagini satelitare și suport aerian, dar rolul american în garantarea securității va fi limitat.

Experții avertizează că crearea unei zone tampon ar putea expune anumite orașe ucrainene la riscuri suplimentare în cazul unui atac rus necontrolat.

Impactul unei zone tampon depășește planul tactic, afectând atât geopolitica europeană, cât și stabilitatea regională.

Dacă propunerea va fi aplicată, NATO trebuie să gestioneze simultan protecția flancului estic și menținerea păcii într-o zonă sensibilă.

Oficialii europeni se confruntă cu dileme privind regulile de angajare, posibilele reacții ale Rusiei și implicarea altor state terțe în patrulare.

De asemenea, propunerea ar putea influența negocierile diplomatice pe termen lung și ar putea deveni un precedent pentru soluționarea conflictelor teritoriale complexe.

În context global, gestul arată că aliații europeni caută soluții proprii pentru oprirea războiului, chiar și atunci când actorii principali refuză dialogul direct.