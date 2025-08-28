International UE reacționează după atacul din Kiev. Ambasadorul rus, convocat de Kallas







Uniunea Europeană l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la Bruxelles ca răspuns la atacurile nocturne care au avariat birourile sale din Kiev, eveniment care subliniază tensiunile tot mai mari în regiune, potrivit BBC.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a afirmat că „nicio misiune diplomatică nu ar trebui să fie o țintă”, reacționând astfel la bombardamentele rusești care au provocat 15 victime, dintre care patru copii.

Convocarea ambasadorului rus va avea loc în cursul zilei, a precizat purtătoarea de cuvânt a serviciului diplomatic al UE, Anitta Hipper.

Această măsură a fost decisă rapid în urma bombardamentelor nocturne care au lovit mai multe clădiri din capitala Ucrainei, inclusiv birourile misiunii Uniunii Europene.

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a calificat atacurile drept cele mai letale cu drone și rachete împotriva Kievului de la începutul conflictului în iulie și a subliniat că atacul a vizat, de asemenea, Delegația UE.

„Rusia nu se dă înapoi de la nimic pentru a teroriza Ucraina și pentru a lovi obiective civile și diplomatice”, a declarat ea.

Uniunea Europeană menține astfel o presiune maximă asupra Rusiei, semnalând că atacurile împotriva misiunilor diplomatice vor fi tratate cu cea mai mare seriozitate.

Birourile UE au fost afectate de explozia a două rachete care au lovit clădiri situate la aproximativ 50 de metri distanță.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, s-a declarat „îngrozit” de amploarea bombardamentului, considerându-l unul dintre cele mai grave atacuri asupra Ucrainei de până acum.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că preferă să „continue să ucidă” în loc să negocieze pacea, în timp ce Moscova susține că a vizat exclusiv obiective militare.

Reacțiile internaționale au fost puternice: președintele francez Emmanuel Macron a condamnat „teroarea și barbaria” Rusiei, iar premierul britanic Keir Starmer a acuzat această țară de sabotarea eforturilor de pace.

Ca răspuns la atacuri, Ursula von der Leyen și-a anunțat intenția de a vizita mai multe state UE aflate la granița cu Rusia și Belarus pentru a transmite solidaritatea blocului european.

Începând vineri, șefa Comisiei va vizita Letonia și Finlanda, apoi Estonia, Polonia, Bulgaria, Lituania și România, evidențiind importanța unui front european unit în fața agresiunii ruse.

Această serie de vizite demonstrează implicarea Uniunii Europene în sprijinirea statelor membre și partenerilor săi din regiune și întărește mesajul că violența împotriva misiunilor diplomatice nu va fi tolerată.

În același timp, UE examinează și măsuri suplimentare de sancțiuni și sprijin militar pentru Ucraina.