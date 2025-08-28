Situația Uniunii Europene după acordul de la Turnberry poate fi înțeleasă prin prisma suzeranității economice, care indică o dependență structurală, potrivit Politico.

Printr-un act de „compromis dureros” și un tariful unilateral de 15%, UE a fost forțată să accepte condiții favorabile SUA, într-o conjuncție geopolitică și tehnologică incomodă.

Acest acord — comparat cu tratate inegale din trecut — reflectă atât lipsa de autonomie în domeniile securității, tehnologiei și finanțelor, cât și necesitatea urgentă a Europei de a regăsi suzeranitatea economică.

În 1842, după victoria britanică în Primul Război al Opiului, dinastia Qing a fost silită să semneze Tratatul de la Nanking — un tratat inegal, care i-a impus Chinei cedarea Hong Kong-ului, plata unor despăgubiri și deschiderea porturilor pentru comerțul britanic.

Această capitulare a marcat începutul așa-numitei „secole de umilință”, în care statul chinez a suferit suzera­nitate economică și politică străină.

La fel, în 2025, acordul semnat de Ursula von der Leyen la Turnberry a fost numit de unii critici „moment Suez” al Europei, un act de supunere în fața presiunii americane.

Termenii impuși — tarife de 15 % pe exporturile europene, în schimbul unor angajamente comerciale și investiționale unilaterale — evocă exact dinamica istorică a tratatelor inegale.

Pe 27 iulie 2025, Comisia Europeană și SUA au anunțat un acord-cadru: UE acceptă un tarif de 15 % pe majoritatea bunurilor exportate în SUA (automobile, semiconductoare, farmaceutice), în loc de un posibil tarif de 30–50 %.

În schimb, UE se angajează să cumpere 750 miliarde USD în energie americană și să investească 600 miliarde USD în SUA (inclusiv în echipamente de apărare).

Totuși, acordul nu este un tratat formal, iar multe detalii — tarife pentru oțel/aluminiu, excepții sectoriale, mecanisme de control — rămân nedefinite. Aceste ambiguități deschid calea unor eventuale escaladări și crize viitoare.

Reacțiile politice au fost contrastate:

Franța a catalogat acordul drept o capitulare morală și „cea mai întunecată zi pentru Europa”

Germania, mai pragmatică, l-a perceput ca pe un compromis necesar pentru evitarea unui război comercial devastator.

Observatori au comparat situația cu tratatele inegale ale secolului XIX, sugerând că Europa se confruntă cu o uzenă de supunere economică.

UE e crunt dependentă de tehnologia americană. Gigantul cloud AWS, alături de Microsoft și Google, controlează aproximativ 69 % din infrastructura cloud în Europa; alte surse estimează o dominație de peste 70 %. 92 % din datele occidentale sunt stocate în SUA, expunând datele europene la legi precum Cloud Act și FISA.

În AI, investițiile europene (≈ 5 miliarde EUR, 2023) sunt mult inferioare celor americane (20 miliarde EUR), iar în semiconductoare, UE produce doar 10 % din totalul global.

EuroStack — inițiativă strategică europeană — propune investiții de până la 300 miliarde EUR în zece ani pentru infrastructura digitală proprie, dar se lovește de lipsă de capital de risc, talente și fragmentare legislativă.

Europa a ales să înlăture tarifele pe bunuri americane și să investească masiv în domeniul american — decizii care reflectă, mai mult decât o preocupare comercială, o vulnerabilitate strategică.

UE nu și-a putut asigura securitatea fără garanțiile militare americane și a investit prea puțin în apărare proprie timp de decenii.

Acest context a alimentat reacții precum cea a fostului președinte BCE Mario Draghi, care a avertizat că „Europa devine irelevantă” dacă nu își recapătă puterea economică și strategică .

Completarea pieței interne, regândirea canalelor de capital, achiziții „Buy European”, investirea în energie și companii europene sunt pași necesari .

EuroStack și Gaia-X sunt instrumente esențiale pentru a reduce dominanța Big Tech-ului american

B. Autonomie strategică în apărare și tehnologie

EDIS (European Defence Industrial Strategy) are scopul de a transforma UE într-o „economii de război”, dar rămâne subfinanțată față de nevoi (propuneri restrânse, 1.5 miliarde EUR vs necesarul estimat).

Strategic autonomy trebuie să devină nu doar un slogan, ci o realitate prin investiții în apărare, AI, semiconductoare, securitate cibernetică.

UE pregătește acorduri comerciale cu Mercosur, India, ASEAN, CPTPP .

Consolidarea sistemului parteneriatelor între democrații pentru a stabiliza sistemul comercial global .

Activarea instrumentului anti-coerciție (anti-coercion instrument) — UE a autorizat reacții pentru importuri americane până la 93 miliarde EUR.

Apărarea suveranității digitale, inclusiv promovarea legilor precum DSA și DMA ∕ respingerea presiunilor în aceste domenii.

Europa se află într-un moment istoric: după un tratat inegal care semnalează suzera­nitate economică, blocul trebuie să își reconfirme rolul de putere globală independentă. În timp ce acordul cu SUA a evitat un război comercial imediat, a arătat fragilitatea UE.

Redobândirea suzera­nității economice va depinde de voință politică, investiții publice și private, reforme structurale și o nouă ambiție geopolitică.

Fără aceste schimbări, viitoarele tratate — externe sau interne — vor domina agenda europeană, iar suzeranitatea economică va rămâne o speranță, nu o realitate.