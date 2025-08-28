International

Europa a capitulat. Urmează suzera­nitatea economică

Europa a capitulat. Urmează suzera­nitatea economicăUrsula von der Leyen, Donald Trump / sursa foto: captură video
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Situația Uniunii Europene după acordul de la Turnberry poate fi înțeleasă prin prisma suzeranității economice, care indică o dependență structurală, potrivit Politico.

Printr-un act de „compromis dureros” și un tariful unilateral de 15%, UE a fost forțată să accepte condiții favorabile SUA, într-o conjuncție geopolitică și tehnologică incomodă.

Acest acord — comparat cu tratate inegale din trecut — reflectă atât lipsa de autonomie în domeniile securității, tehnologiei și finanțelor, cât și necesitatea urgentă a Europei de a regăsi suzeranitatea economică.

Tratatele inegale și impactul lor

În 1842, după victoria britanică în Primul Război al Opiului, dinastia Qing a fost silită să semneze Tratatul de la Nanking — un tratat inegal, care i-a impus Chinei cedarea Hong Kong-ului, plata unor despăgubiri și deschiderea porturilor pentru comerțul britanic.

Marea problemă a locuințelor din România. Cum te poți feri de problemă
Marea problemă a locuințelor din România. Cum te poți feri de problemă
Prognoza meteo, 28 august. România, sub un nou val de caniculă. Când se întorc vijeliile
Prognoza meteo, 28 august. România, sub un nou val de caniculă. Când se întorc vijeliile

Această capitulare a marcat începutul așa-numitei „secole de umilință”, în care statul chinez a suferit suzera­nitate economică și politică străină.

La fel, în 2025, acordul semnat de Ursula von der Leyen la Turnberry a fost numit de unii critici „moment Suez” al Europei, un act de supunere în fața presiunii americane.

Ursula von der Leyen,

Ursula von der Leyen. Sursa foto: Facebook/Ursula von der Leyen

Termenii impuși — tarife de 15 % pe exporturile europene, în schimbul unor angajamente comerciale și investiționale unilaterale — evocă exact dinamica istorică a tratatelor inegale.

Acordul Turnberry și semnificația sa economică

Pe 27 iulie 2025, Comisia Europeană și SUA au anunțat un acord-cadru: UE acceptă un tarif de 15 % pe majoritatea bunurilor exportate în SUA (automobile, semiconductoare, farmaceutice), în loc de un posibil tarif de 30–50 %.

În schimb, UE se angajează să cumpere 750 miliarde USD în energie americană și să investească 600 miliarde USD în SUA (inclusiv în echipamente de apărare).

Totuși, acordul nu este un tratat formal, iar multe detalii — tarife pentru oțel/aluminiu, excepții sectoriale, mecanisme de control — rămân nedefinite. Aceste ambiguități deschid calea unor eventuale escaladări și crize viitoare.

Reacții europene: între capitulare și necesitate strategică

Reacțiile politice au fost contrastate:

  • Franța a catalogat acordul drept o capitulare morală și „cea mai întunecată zi pentru Europa”
  • Germania, mai pragmatică, l-a perceput ca pe un compromis necesar pentru evitarea unui război comercial devastator.
  • Observatori au comparat situația cu tratatele inegale ale secolului XIX, sugerând că Europa se confruntă cu o uzenă de supunere economică.

Dependența tehnologică și digitală: contextul suzera­nității economice

UE e crunt dependentă de tehnologia americană. Gigantul cloud AWS, alături de Microsoft și Google, controlează aproximativ 69 % din infrastructura cloud în Europa; alte surse estimează o dominație de peste 70 %. 92 % din datele occidentale sunt stocate în SUA, expunând datele europene la legi precum Cloud Act și FISA.

Google Cloud

Google Cloud / sursa foto: dreamstime.com

În AI, investițiile europene (≈ 5 miliarde EUR, 2023) sunt mult inferioare celor americane (20 miliarde EUR), iar în semiconductoare, UE produce doar 10 % din totalul global.

EuroStack — inițiativă strategică europeană — propune investiții de până la 300 miliarde EUR în zece ani pentru infrastructura digitală proprie, dar se lovește de lipsă de capital de risc, talente și fragmentare legislativă.

Implicații geopolitice și de securitate

Europa a ales să înlăture tarifele pe bunuri americane și să investească masiv în domeniul american — decizii care reflectă, mai mult decât o preocupare comercială, o vulnerabilitate strategică.

UE nu și-a putut asigura securitatea fără garanțiile militare americane și a investit prea puțin în apărare proprie timp de decenii.

Acest context a alimentat reacții precum cea a fostului președinte BCE Mario Draghi, care a avertizat că „Europa devine irelevantă” dacă nu își recapătă puterea economică și strategică .

Perspective de refacere a suzera­nității economice

A. Consolidarea pieței interne și a infrastructurii

  • Completarea pieței interne, regândirea canalelor de capital, achiziții „Buy European”, investirea în energie și companii europene sunt pași necesari .
  • EuroStack și Gaia-X sunt instrumente esențiale pentru a reduce dominanța Big Tech-ului american

B. Autonomie strategică în apărare și tehnologie

  • EDIS (European Defence Industrial Strategy) are scopul de a transforma UE într-o „economii de război”, dar rămâne subfinanțată față de nevoi (propuneri restrânse, 1.5 miliarde EUR vs necesarul estimat).
inteligență artificială

inteligență artificială / sursa foto: dreamstime.com

  • Strategic autonomy trebuie să devină nu doar un slogan, ci o realitate prin investiții în apărare, AI, semiconductoare, securitate cibernetică.

C. Diversificarea relațiilor comerciale

  • UE pregătește acorduri comerciale cu Mercosur, India, ASEAN, CPTPP .
  • Consolidarea sistemului parteneriatelor între democrații pentru a stabiliza sistemul comercial global .

D. Măsuri defensive

  • Activarea instrumentului anti-coerciție (anti-coercion instrument) — UE a autorizat reacții pentru importuri americane până la 93 miliarde EUR.
  • Apărarea suveranității digitale, inclusiv promovarea legilor precum DSA și DMA ∕ respingerea presiunilor în aceste domenii.

Drumul spre redobândire a suzera­nității economice

Europa se află într-un moment istoric: după un tratat inegal care semnalează suzera­nitate economică, blocul trebuie să își reconfirme rolul de putere globală independentă. În timp ce acordul cu SUA a evitat un război comercial imediat, a arătat fragilitatea UE.

Redobândirea suzera­nității economice va depinde de voință politică, investiții publice și private, reforme structurale și o nouă ambiție geopolitică.

Fără aceste schimbări, viitoarele tratate — externe sau interne — vor domina agenda europeană, iar suzeranitatea economică va rămâne o speranță, nu o realitate.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

07:56 - Liderii Franței și Poloniei au vorbit în limba română la Chișinău. Maia Sandu, ovaționată de mulțime
07:50 - „Nu-mi e rușine că sunt pensionar special”. Revolta Adinei Daria Lupea, fostă judecătoare, într-o postare virală
07:43 - Creștere ușoară a temperaturilor în Republica Moldova, cer senin în toată țara
07:32 - Umorul în zodiac. Cine te face să râzi
07:23 - Pro TV a anunțat grila de toamnă 2025. Show-uri noi și surprize
07:14 - Schimbări de sezon la Pro TV. Surpriza care completează echipa

Proiecte speciale