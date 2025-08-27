International Două țări din UE se opun confiscării activelor rusești de stat, înghețate în spațiul uniunii







Belgia şi Germania, membre UE, nu sunt de acord cu ideea confiscării activelor Băncii Centrale a Rusiei, care sunt în prezent îngheţate în Uniunea Europeană, conform Agerpres.

Activele suverane ale Rusiei sunt blocate de la începutul războiului din Ucraina și ar trebui să rămână în custodia Euroclear din Belgia, întrucât confiscarea lor în beneficiul Ucrainei ar ridica probleme de ordin legal, este de părere premierul din Belgia, Bart De Wever.

Statele G7 au îngheţat aproximativ 300 miliarde de dolari de active suverane ale Rusiei, din care, potrivit Comisiei Europene, circa 210 miliarde de euro (245 miliarde de dolari) se află în UE, în principal sub formă de obligaţiuni guvernamentale la depozitarul Euroclear, conform sursei citate.

„O foarte mare parte dintre aceste fonduri sunt imobilizate la Bruxelles la Euroclear. Ştiu că există guverne care încearcă să confişte banii. Dar aş vrea să avertizez că acest lucru nu este aşa de uşor din punct de vedere legal”. A fost anunțul făcut de premierul belgian într-o conferinţă de presă ținută alături de cancelarul german Friedrich Merz, la Berlin.

De Wever a mai spus că activele includ fonduri ale Băncii Centrale a Rusiei care au imunitate legală. Iar asta înseamnă că orice decizie politică de confiscare a lor ar putea avea repercusiuni grave. „Alte ţări îşi vor retrage la rândul lor fondurile de stat. Aceasta va avea consecinţe sistemice şi, de asemenea, este foarte periculos dintr-o perspectivă juridică. Consider că ar trebui să menţine aceste fonduri de stat imobilizate”.

Dobânzile la aceste active sunt folosite în acest moment pentru a finanţa arme şi muniţii pentru Ucraina. Premierul Belgiei este de acord cu utilizarea dobânzilor pentru a ajuta Ucraina, dar a avertizat în privinţa folosirii fondurilor principale.

„Este ca o gâscă care face ouă de aur. Ar trebui să păstrăm această gâscă. Şi, în final, când vom vorbi despre un tratat de pace, gâsca poate fi pusă atunci pe masă. Până la acel moment, este înţelept să păstrăm situaţia aşa cum este astăzi”, a conchis De Wever.