International Atac rusesc asupra civililor din Kiev. 12 morți și 38 răniți







Un atac rusesc lansat în noaptea de miercuri spre joi asupra Kievului a provocat moartea a cel puțin 12 persoane, inclusiv trei copii, și rănirea altor 38, potrivit oficialilor ucraineni, potrivit The Washington Post.

Această ofensivă aeriană masivă a vizat clădiri rezidențiale, infrastructură esențială și obiective diplomatice, ridicând semne de întrebare asupra eficienței apărării aeriene a capitalei și intensificând tensiunile în contextul discuțiilor internaționale pentru un armistițiu.

Forțele ruse au efectuat un atac rusesc complex care a implicat rachete balistice, rachete de croazieră și drone de atac, lovind Kievul timp de mai multe ore.

Oficialii municipali au raportat daune extinse, inclusiv incendii în clădiri rezidențiale, deteriorarea unui centru comercial și a unei grădinițe, precum și distrugerea parțială a unui bloc de apartamente cu cinci etaje.

De asemenea, clădirea care găzduiește misiunea Uniunii Europene în Ucraina a fost avariată, ceea ce a provocat reacții oficiale din partea comisarului UE pentru extindere, Marta Kos, și președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Oficialii europeni au calificat atacul drept un „semn clar că Rusia respinge pacea și alege teroarea”.

Horrified by yet another night of deadly Russian missile attacks on Ukraine. My thoughts are with the Ukrainian victims and also with the staff of @EUDelegationUA, whose building was damaged in this deliberate Russian strike. The EU will not be intimidated. Russia’s aggression… pic.twitter.com/SZNeN31IOo — António Costa (@eucopresident) August 28, 2025

În paralel, șeful administrației militare din Kiev, Timur Tkacenko, a subliniat caracterul sistematic al acțiunilor rusești: lovituri combinate, vizând clădiri rezidențiale obișnuite și infrastructură civilă.

Acest context demonstrează că ofensiva nu se limitează la frontul de luptă, ci are și un impact psihologic major asupra populației civile.

Autoritățile ucrainene au raportat că atacul a afectat peste 20 de obiective din capitală și că serviciile de urgență au reușit să salveze trei persoane de sub dărâmături, existând riscul ca și alte persoane să fie prinse sub ruine.

Forțele aeriene ucrainene au anunțat că Moscova a lansat 598 de drone și 31 de rachete împotriva țintelor din întreaga țară, dintre care majoritatea au fost doborâte.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut sancțiuni mai dure împotriva Rusiei și reacții diplomatice mai ferme din partea Chinei și Ungariei.

În același timp, liderii europeni au reafirmat sprijinul pentru Ucraina și au condamnat atacurile nediscriminatorii, subliniind necesitatea continuării negocierilor pentru un armistițiu.

The EU Delegation in Kyiv was damaged by today’s Russian strikes on civilian areas. I strongly condemn these brutal attacks, a clear sign that Russia rejects peace & chooses terror. Our full solidarity goes to EU staff, their families, & all Ukrainians enduring this aggression. pic.twitter.com/FA9hKMq3LJ — Marta Kos (@MartaKosEU) August 28, 2025

Atacul face parte dintr-o ofensivă mai amplă, care include și ținte critice precum infrastructura energetică a țării.

Impactul acestui atac rusesc se resimte atât pe plan intern, cât și internațional. Intensitatea ofensivelor aeriene ridică întrebări privind vulnerabilitatea apărării civile și aeriene a Ucrainei, în timp ce continuarea atacurilor agravează tensiunile politice și economice din regiune.

Experții avertizează că, dacă astfel de operațiuni continuă, va fi dificil de implementat orice cadru de securitate sau plan de pace.

În plus, atacul subliniază obstacolele în negocierile pentru armistițiu, Rusia solicitând concesii considerate inacceptabile de către Kiev, precum cedarea unor teritorii și influență în afacerile interne ucrainene.

În acest context, comunitatea internațională trebuie să găsească soluții pentru a preveni escaladarea conflictului și pentru a proteja populația civilă.