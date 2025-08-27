International Statele Unite resping acordurile parțiale cu Hamas. Ce urmează pentru Gaza







Președintele american Donald Trump a convocat o reuniune semnificativă la Casa Albă pentru a discuta despre un plan cuprinzător privind gestionarea postbelică a Fâșiei Gaza, potrivit Times of Israel.

Anunțul a fost făcut de ambasadorul special al SUA în Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, care a subliniat că acest plan reflectă intențiile umanitare ale administrației Trump.

Această inițiativă survine într-un context internațional tensionat, în care conflictul israeliano-palestinian continuă să provoace pierderi de vieți omenești și să atragă critici din partea comunității internaționale.

Conflictul dintre Israel și Hamas a escaladat dramatic începând cu atacul Hamas din 7 octombrie 2023, soldat cu moartea a 1.200 de israelieni și răpirea a aproximativ 250 de persoane.

În urma acestui atac, Israelul a lansat o serie de operațiuni militare în Gaza, în timp ce SUA au susținut ferm dreptul Israelului de a se apăra.

În acest context, președintele Trump a propus un plan ambițios pentru Gaza, care include preluarea administrativă a regiunii de către Statele Unite și relocarea permanentă a locuitorilor palestinieni.

Această propunere a fost întâmpinată cu reticență din partea partenerilor arabi ai SUA, dar a fost susținută de premierul israelian Benjamin Netanyahu,

Conform declarațiilor trimisului special Steve Witkoff, planul include înființarea unui comitet tehnocrat palestinian care să preia controlul administrativ asupra Fâșiei Gaza, înlocuind autoritatea Hamas și garantând funcționarea instituțiilor publice, serviciilor sociale și infrastructurii esențiale.

Un alt obiectiv esențial este demilitarizarea treptată a zonei, care implică neutralizarea grupărilor armate și controlul strict al armanentului.

În paralel, planul prevede extinderea și eficientizarea ajutorului umanitar, prin creșterea numărului de centre de distribuție și alocarea de fonduri suplimentare pentru reconstrucția clădirilor afectate de bombardamente.

În ciuda intențiilor declarate de natură umanitară, implementarea planului se confruntă cu provocări majore, inclusiv opoziția liderilor arabi, tensiunile politice interne și complexitatea securitară a zonei.

Poziția SUA privind acordurile de eliberare a ostaticilor în contextul conflictului din Gaza este fermă și clară.

Administrația Trump, prin vocea trimisului special Steve Witkoff, s-a poziționat împotriva oricăror acorduri parțiale, insistând ca eliberarea tuturor ostaticilor să fie condiționată de distrugerea completă a grupării Hamas și de demilitarizarea regiunii.

Această strategie reflectă o abordare de presiune maximă asupra organizației teroriste, menită să împiedice reîntărirea puterii Hamas și să asigure securitatea Israelului.

În același timp, SUA au subliniat necesitatea unei gestionări coordonate a procesului de eliberare, implicând monitorizare internațională și asigurarea bunăstării ostaticilor.

Deși Hamas a acceptat recent propunerea de eliberare etapizată, SUA și Israelul au refuzat să o aplice, considerând că aceasta ar slăbi obiectivele strategice pe termen lung și ar încuraja alte acțiuni de șantaj.

Astfel, poziția americană combină presiunea militară și diplomatica pentru a obține un rezultat complet și sigur.

Propunerea americană a fost întâmpinată cu reacții mixte pe plan internațional. În timp ce Israelul a salutat planul, considerându-l o oportunitate de a elimina amenințarea Hamas și de a asigura securitatea regiunii, partenerii arabi ai SUA, precum Iordania și Egipt, au exprimat rezerve față de relocarea palestinienilor și de implicarea directă a SUA în administrarea Gaza.

În plus, comunitatea internațională a criticat acțiunile militare israeliene în Gaza, în special atacurile asupra spitalului Nasser din Khan Younis, care au dus la moartea a cel puțin 20 de persoane, inclusiv cinci jurnaliști palestinieni.

Aceste incidente au generat condamnări din partea organizațiilor internaționale pentru drepturile omului și au ridicat întrebări privind respectarea dreptului internațional umanitar.

În ciuda provocărilor, administrația Trump rămâne optimistă în ceea ce privește încheierea conflictului până la sfârșitul anului 2025.

Witkoff a declarat că există semne de deschidere la nivelul Hamas pentru o soluționare a conflictului, iar eforturile diplomatice continuă să fie intensificate.

De asemenea, SUA negociază extinderea Acordurilor Abraham, încercând să includă noi țări arabe în procesul de normalizare a relațiilor cu Israelul .