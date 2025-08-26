International Donald Trump vrea să anuleze regulile impuse de UE în online. Amenințări cu taxe uriașe







Donald Trump a ameninţat că va impune taxe vamale statelor care, prin taxe sau reglementări care cenzurează conţinuturile online, aplică măsuri discriminatorii împotriva companiilor de tehnologie din SUA, conform Agerpres.

În replică, cei de la Comisia Europeană au reacționat, azi, și au spus că UE are dreptul suveran de a-şi reglementa sectorul digital așa cum vrea. Liderul de la Casa Albă studiază inclusiv aplicarea unor sancţiuni împotriva UE sau împotriva oficialilor din ţările blocului comunitar responsabili cu aplicarea Regulamentului european privind Serviciile Digitale (DSA). Conform sursei citate, această reglementare cenzurează şi impune costuri ce afectează companiile americane din sectorului tehnologiei informaţiei.

Introducerea unor astfel de sancţiuni ar fi o măsură nemaipomenită a SUA împotriva UE. Dar s-ar asorta cu lupta administraţiei Trump de apărare a vocilor conservatoare pe care le vede ameninţate să fie reduse la tăcere în UE.

Comisia Europeană a respins marţi acuzaţiile Washingtonului conform cărora companiile americane sunt vizate în mod deliberat de reglementările UE în sectorul digital.

„Este dreptul suveran al UE şi al statelor sale membre să reglementeze activităţile economice pe teritoriul nostru pentru respectarea valorilor noastre democratice”, a declarat a purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho.

În respectivul punct de vedere, ea a respins orice acuzație care vizează cenzura online care ar exista în spațiul Uniunii Europene. Săgețile venite din partea administrației de la Casa Albă sunt „total eronate”, după cum a spus Pinho.

La începutul acestui an, directorul general al Meta, Mark Zuckerberg, a acuzat că numărul legilor care instituţionalizează cenzura (în UE) este într-o continuă creștere. Și în acest context este foarte greu să se construiască acolo ceva inovator. Afirmația a fost criticată de Comisia Europeană, care a avertizat că va continua să monitorizeze respectarea de către Meta a regulilor stabilite în UE.