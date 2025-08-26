Economie Moldasig, companie controlată în trecut de Platon, cumpărată de un grup austriac de asigurări







Republica Moldova. Statul Republicii Moldova a vândut pachetul majoritar de 80% din acțiunile companiei de asigurări Moldasig unei firme din Austria. Este vorba despre Vienna Insurance Group (VIG), liderul pieței de asigurări din Europa Centrală și de Est. Valoarea tranzacției este de 138,81 milioane de lei. Despre acest lucru au anunțat reprezentanții Agenției Proprietății Publice (APP) de la Chișinău, printr-un comunicat de presă.

Transferul efectiv al acțiunilor urmează să fie realizat în zilele următoare. Ulterior, tranzacția va fi raportată Consiliului Concurenței, conform legislației în vigoare. „Această vânzare marchează un pas important pentru consolidarea sectorului asigurărilor și pentru dezvoltarea economiei naționale. Atragerea unui investitor strategic, precum Vienna Insurance Group, garantează stabilitate financiară, servicii moderne și beneficii directe pentru cetățeni și mediul de afaceri. Procesul s-a desfășurat competitiv și transparent”, a declarat Roman Cojuhari, directorul general al APP.

La rândul său, Peter Höfinger, vicepreședinte al companiei austriece, a subliniat angajamentul firmei față de Moldova. „Ca lider în Europa Centrală și de Est, obiectivul nostru este să contribuim la dezvoltarea economiei locale prin consolidarea pieței de asigurări, în beneficiul populației. Avem încredere în parcursul de aderare la Uniunea Europeană și vom aduce expertiza noastră pentru a spori stabilitatea în domeniul protecției împotriva riscurilor.”

„Moldasig” este una dintre cele mai importante companii de asigurări din Republica Moldova. Deține o cotă de piață de 14,36% și un portofoliu de peste 160.000 de clienți. Firma a fost înființată în 2002, de Banca de Economii, Calea Ferată din Moldova și Poșta Moldovei.

În 2008, statul a pierdut controlul asupra companiei. S-a întâmplat după ce un offshore afiliat grupului rusesc Rosgosstrah a devenit acționar majoritar, printr-o majorare de capital. Opt ani mai târziu, în 2016, în contextul anchetei penale în care omul de afaceri Veaceslav Platon era investigat pentru implicarea în „furtul miliardului”, autoritățile au descoperit că acesta deținea indirect acțiuni la „Moldasig”. Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a identificat firme afiliate lui Platon, care controlau acțiunile companiei. În două săptămâni, acestea au fost anulate, iar un nou pachet de 80% a fost emis și trecut în custodia statului. Din acel moment, pachetul majoritar a fost administrat temporar de Comisia Națională a Pieței Financiare. Întreprinderea a încercat de mai multe ori să-l vândă, în scopul atragerii unui investitor strategic.

Vienna Insurance Group activează pe piața moldovenească din 2014, prin compania „Donaris”, care deservește peste 120.000 de clienți. La nivel internațional, VIG operează în 30 de țări, prin 50 de companii de asigurări și fonduri de pensii. Grupul gestionează un portofoliu de 33 de milioane de clienți și are aproximativ 30.000 de angajați. Gigantul în asigurări este listat la bursele din Viena, Praga și Budapesta, și deține ratingul A+ cu perspectivă stabilă, acordat de agenția Standard & Poor’s.