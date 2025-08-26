Politica Irina Vlah îi cere Maiei Sandu să acționeze alături de Trump și Putin







Republica Moldova. Președinta Partidului Republican „Inima Moldovei”, Irina Vlah, a publicat o scrisoare deschisă adresată președintei Maia Sandu. Prin aceasta, solicită implicarea Republicii Moldova în discuțiile privind pachetul de securitate pentru pacea din Ucraina. Vlah susține că situația geopolitică actuală oferă țării oportunități ce nu trebuie ratate. Ea critică lipsa unui demers oficial din partea autorităților centrale.

Irina Vlah visează la o Moldovă negociată de Trump și Putin

În scrisoarea sa, lidera Partidului Republican „Inima Moldovei” a solicitat președintei Maia Sandu să trimită o adresare oficială către Donald Trump și Vladimir Putin. Aceștia sunt invitați să includă Moldova în pachetul de securitate internațional. Vlah propune, de asemenea, discutarea recunoașterii internaționale a statutului de neutralitate permanentă a Republicii Moldova.

Potrivit fostei guvernatoare din Găgăuzia, tăcerea actualei guvernări creează suspiciuni privind interesul pentru pacea din Ucraina. Această lipsă de acțiune ar putea afecta oportunitățile geopolitice ale țării. „Situația ce s-a creat oferă Republicii Moldova oportunități geopolitice ce nu trebuie ratate”, menționează Vlah. Ea amintește că partidul său a propus organizarea unui referendum privind neutralitatea țării în paralel cu alegerile parlamentare.

În timp ce unii susținători pro-ruși se declară nemulțumiți de lipsa participării Irinei Vlah la alegerile parlamentare, primarul municipiului Comrat, Serghei Anastasov, insistă pe necesitatea introducerii obligativității studiului limbii de stat în autonomie. „Nu este normal ca un cetățean din Găgăuzia să nu cunoască limba română, deoarece, în primul rând, trebuie să învețe limba oficială a statului”, a declarat Anastasov în cadrul emisiunii „Dialog Deschis”.

Totodată, primarul acuză autoritățile centrale că au ignorat autonomia în ultimii 20 de ani, chiar și după finanțările UE din 2014. „Acum, Republica Moldova are șansa să adere la Uniunea Europeană. Aceasta ar permite să facă parte din lumea civilizată. Majoritatea găgăuzilor își doresc salarii și pensii bune și dezvoltarea țării”, a adăugat el.

Serghei Anastasov consideră că țara trebuie să se mențină pe un parcurs clar de dezvoltare. Acest lucru trebuie să continue într-un context în care Republica Moldova a trecut în ultimii patru ani pe „linie dreaptă, înainte”. Aceste evoluții vin într-un moment în care oportunitățile geopolitice generate de negocierile SUA-Rusia-Ucraina pot consolida securitatea și stabilitatea țării.

În acest fel, scrisoarea Irinei Vlah, alături de declarațiile primarului Comrat, arată tensiunile reale dintre susținătorii parcursului european și cei cu viziune pro-rusă, subliniind nevoia unei poziții clare a oficialilor de la Chișinău pe plan internațional.