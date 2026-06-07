Actorul și influencerul Emilian Crețu a decis să ofere explicații în fața valului de comentarii apărute pe rețelele sociale după participarea sa, alături de comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, la o acțiune de plantare a arborilor în parcul amenajat în apropierea locuinței sale din Chișinău. Astfel, cunoscutul actor a lansat un mesaj acid pentru cei care l-au criticat.

Vizibil deranjat de comentariile apărute în mediul online, influencerul a susținut că inițiativa are un impact real asupra comunității și mediului înconjurător.

„Când văd că n-ați făcut nimic pentru țara asta, nimic, nimic, dar găsiți timp să comentați că nu-i bine unde s-a pus un copac… Voi ce ați făcut pentru țara asta?”, a arătat acesta

Actorul a clarificat și aspectele legate de poziționarea copacilor, explicând că arborii plantați au fost aleși special pentru a evita eventuale probleme legate de liniile electrice.

„Eu știu foarte bine ce copaci am pus noi acolo. Sunt copaci speciali, nu o să ajungă la liniile acelea. Am investit peste un milion de lei și nu vreau ca cineva să vină mai târziu să-i taie”, a afirmat Crețu.

Emilian Crețu a mai spus că nu poate rămâne indiferent atunci când este vizat de critici pe care le consideră nejustificate.

„Deci, mult înțeleg, dar când sunt atacat, fără niciun motiv, așa, că e vreo… că ei nu-i place de mine, nu știu de ce, că am gura spurcată, că mă îmbrac în rochii, că nu știu ce fac, dar mesajul ăsta este un mesaj de căcatul căcatului. La revedere! Ce ar trebui să fac? Deci eu am acțiuni concrete față de mediu, față de planetă, concrete, nu stau doar și vorbesc”, a mai declarat acesta.

Controversa a izbucnit după ce imaginile de la evenimentul de plantare, la care a participat și Marta Kos, au fost distribuite pe rețelele sociale și au atras numeroase comentarii privind organizarea proiectului și amplasarea arborilor.

Anul trecut, de Ziua Independenței Republicii Moldova, actorul și influencerul Emilian Crețu a sărbătorit alături de familia sa la invitația comisarei europene pentru Extindere, Marta Kos. Evenimentul a avut loc la reședința oficialului european, care a transmis cu această ocazie un mesaj de susținere pentru Republica Moldova și parcursul său european.

„Exact astăzi, cu 34 de ani în urmă, țara voastră a devenit independentă, la fel ca a mea, aș spune mică, Slovenia mică, deci există multe asemănări. Ambele sunt independente de 34 de ani, ne place vinul bun, avem multă miere delicioasă, ne place mierea noastră, ne place să mâncăm bine. Ceea ce am trăit când am fost în Moldova, vizitând satul vostru, sunteți foarte ospitalieri, gătiți gustos, dar ceea ce văd este că voi, moldovenii, sunteți femei și bărbați muncitori. Voi fi cea mai fericită persoană din lume când veți adera la UE. Știu că Moldova poate. Sigur poate. Felicitări tuturor!”, a declarat Marta Kos.