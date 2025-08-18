Monden

Scandal în showbiz. Alina Stoianov și Slava Sambriș s-au logodit. Emilian Crețu, în lacrimi și furie

Scandal în showbiz. Alina Stoianov și Slava Sambriș s-au logodit. Emilian Crețu, în lacrimi și furieSursa foto: Colaj
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Lumea artistică din Chișinău este zguduită de un nou scandal. Actrița Alina Stoianov și regizorul Slava Sambriș și-au anunțat logodna, iar reacția lui Emilian Crețu nu s-a lăsat așteptată. Pe rețelele sociale, actorul și prezentatorul TV a lansat acuzații dure la adresa celor doi, simțindu-se trădat atât ca iubit, cât și ca prieten.

„Fierb de nervi. Iată ce se întâmplă atunci când ai prea mare încredere în prietenii tăi, atunci când ai încredere în femeia de lângă tine, cu care vrei să întemeiezi o familie. Ai făcut un copil cu ea, ai construit un ditamai palat, pentru ca ea să trăiască precum o împărăteasă. În lipsa mea, cât timp eu sunt acum la mare, la apa sărată, odihnindu-mă, el îi cere mâna Alinei. Fata mea nu îți va spune niciodată tată. Adevărul iese întotdeauna la suprafață”, a scris Emilian Crețu pe Instagram.

Sursa foto: Instagram/Alina Stoianov

Slava Sambriș îi răspunde: „Nu mai face isterie pe Instagram”

Regizorul Slava Sambriș a intervenit imediat cu o replică publică, cerându-i lui Crețu să nu mai transforme logodna într-un scandal online.

„Emilian, te rog frumos să nu mai faci atâta isterie pe Instagram. Nu cred că este cazul. Tu știai foarte bine despre relația mea cu Alina. Acum, că Mora este copilul tău… mă rog, îți pot spune că tată nu este cel care face copilul, ci cel care îl crește. Eu îmi asum această responsabilitate.  Poți să vii oricând la Mora și să ai grijă de ea, iar eu, la rândul meu, tot voi avea grijă de ea”, a declarat Sambriș.

Modificare de lege pentru însoțitorii de minori. Cum se face verificarea cazierului judiciar
Modificare de lege pentru însoțitorii de minori. Cum se face verificarea cazierului judiciar
Ce obligații au părinții care pleacă la muncă în străinătate și își lasă copii acasă
Ce obligații au părinții care pleacă la muncă în străinătate și își lasă copii acasă

Alina Stoianov: „Slava a avut mai mult curaj și mai multă bărbăție”

La rândul ei, Alina Stoianov a venit cu un mesaj direct, adresat fostului partener. Actrița a recunoscut că a așteptat ani la rând o decizie de la Emilian Crețu, dar acesta nu ar fi acționat.

Sursa foto: Facebook/Slava Sambriș

„Dragă Emilian Crețu, bunul meu prieten și, de fapt, știi tu ce fel de prieten ești. Eu țin foarte mult la tine, eu te iubesc, dar tu m-ai făcut să accept ceea ce s-a întâmplat cu mine astăzi. (…) Tu oricum nu ai acționat. Însă Slava Sambriș, prietenul nostru, a dat dovadă de mai mult curaj și mai multă bărbăție și a făcut-o. Așa că, în loc să bocești, mai bine ai lua exemplu de la el”, a scris Alina pe rețele.

Contextul zvonurilor despre Mora

Scandalul capătă și mai multă greutate, după ce anul trecut s-a speculat că Emilian Crețu ar fi tatăl Morei, fiica Alinei Stoianov. Atunci, actorul a spus că „dacă o să fiu eu cel care o va duce pe Mora la altar, să știți că este fata mea”.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:22 - Modificare de lege pentru însoțitorii de minori. Cum se face verificarea cazierului judiciar
19:11 - Președintele Ungariei, vizită privată la „Versailles-ul Transilvaniei” din Cluj
19:05 - Călugăreni, începutul epopeii unificatoare a lui Mihai Viteazul
18:58 - Tribunalul București menține arestul preventiv pentru Dinu Avrămuță Cezar Cătălin
18:48 - O tânără din România a murit după ce a căzut într-o prăpastie din Alpi. O eroare de traseu i-a fost fatală
18:35 - Scandal în showbiz. Alina Stoianov și Slava Sambriș s-au logodit. Emilian Crețu, în lacrimi și furie

Proiecte speciale