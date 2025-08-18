Monden Scandal în showbiz. Alina Stoianov și Slava Sambriș s-au logodit. Emilian Crețu, în lacrimi și furie







Republica Moldova. Lumea artistică din Chișinău este zguduită de un nou scandal. Actrița Alina Stoianov și regizorul Slava Sambriș și-au anunțat logodna, iar reacția lui Emilian Crețu nu s-a lăsat așteptată. Pe rețelele sociale, actorul și prezentatorul TV a lansat acuzații dure la adresa celor doi, simțindu-se trădat atât ca iubit, cât și ca prieten.

„Fierb de nervi. Iată ce se întâmplă atunci când ai prea mare încredere în prietenii tăi, atunci când ai încredere în femeia de lângă tine, cu care vrei să întemeiezi o familie. Ai făcut un copil cu ea, ai construit un ditamai palat, pentru ca ea să trăiască precum o împărăteasă. În lipsa mea, cât timp eu sunt acum la mare, la apa sărată, odihnindu-mă, el îi cere mâna Alinei. Fata mea nu îți va spune niciodată tată. Adevărul iese întotdeauna la suprafață”, a scris Emilian Crețu pe Instagram.

Regizorul Slava Sambriș a intervenit imediat cu o replică publică, cerându-i lui Crețu să nu mai transforme logodna într-un scandal online.

„Emilian, te rog frumos să nu mai faci atâta isterie pe Instagram. Nu cred că este cazul. Tu știai foarte bine despre relația mea cu Alina. Acum, că Mora este copilul tău… mă rog, îți pot spune că tată nu este cel care face copilul, ci cel care îl crește. Eu îmi asum această responsabilitate. Poți să vii oricând la Mora și să ai grijă de ea, iar eu, la rândul meu, tot voi avea grijă de ea”, a declarat Sambriș.

La rândul ei, Alina Stoianov a venit cu un mesaj direct, adresat fostului partener. Actrița a recunoscut că a așteptat ani la rând o decizie de la Emilian Crețu, dar acesta nu ar fi acționat.

„Dragă Emilian Crețu, bunul meu prieten și, de fapt, știi tu ce fel de prieten ești. Eu țin foarte mult la tine, eu te iubesc, dar tu m-ai făcut să accept ceea ce s-a întâmplat cu mine astăzi. (…) Tu oricum nu ai acționat. Însă Slava Sambriș, prietenul nostru, a dat dovadă de mai mult curaj și mai multă bărbăție și a făcut-o. Așa că, în loc să bocești, mai bine ai lua exemplu de la el”, a scris Alina pe rețele.

Scandalul capătă și mai multă greutate, după ce anul trecut s-a speculat că Emilian Crețu ar fi tatăl Morei, fiica Alinei Stoianov. Atunci, actorul a spus că „dacă o să fiu eu cel care o va duce pe Mora la altar, să știți că este fata mea”.