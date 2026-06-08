Primăria Capitalei pregătește lansarea licitațiilor pentru achiziția unor troleibuze și tramvaie noi. Potrivit reprezentanților PMB, vehiculele vor fi dotate cu aer condiționat, sisteme de informare a călătorilor, camere video, validatoare contactless și prize USB.

Potrivit instituției, la discuțiile privind viitoarele achiziții de troleibuze au participat reprezentanți ai companiilor Anadolu, Solaris, BMC și Automatica Mobility. Pentru proiectele care vizează cumpărarea de tramvaie noi au fost prezente companiile Astra, Bozankaya, Škoda și Pesa.

„Pentru a pregăti cât mai bine achizițiile, în ultimele zile am organizat întâlniri tehnice cu reprezentanții unor furnizori importanți de tramvaie și troleibuze, interesați de viitoarele licitații”, a anunțat Primăria Capitalei, într-o postare publicată pe Facebook.

Întâlnirile au fost organizate după finalizarea etapei de consultare a pieței pentru caietele de sarcini. În această perioadă, firmele interesate au transmis observații, propuneri și solicitări de clarificare referitoare la cerințele tehnice.

„Ne dorim să lansăm licitațiile cât mai curând și să atragem cât mai multe oferte. De aceea, analizăm toate propunerile primite și clarificăm din timp aspectele tehnice, astfel încât procedurile să se desfășoare mai rapid și mai eficient”, anunță reprezentanții instituției.

Vestea așteptată de persoanele cu dizabilități. Noile mijloace de transport vor fi dotate cu rampe

Noile vehicule care vor intra în flota transportului public bucureștean vor trebui să respecte standarde moderne de confort și accesibilitate. Printre dotările obligatorii se numără aerul condiționat, rampele pentru persoanele cu mobilitate redusă, sistemele audio-video de informare a călătorilor, camerele de supraveghere, validatoarele contactless și prizele USB pentru încărcarea dispozitivelor mobile.

De asemenea, troleibuzele și tramvaiele vor fi echipate cu sisteme moderne de siguranță și asistență pentru conducători, menite să contribuie la creșterea securității în trafic.

Achiziția celor 79 de tramvaie noi este corelată cu două proiecte importante de infrastructură derulate de Primăria Capitalei: modernizarea a aproximativ 50 de kilometri de cale de rulare și extinderea liniei de tramvai din zona Prelungirea Ghencea.