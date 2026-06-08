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Cum vor arăta noile tramvaie și troleibuze din București și când vor fi puse în circulație

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Cum vor arăta noile tramvaie și troleibuze din București și când vor fi puse în circulațietransport public. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Primăria Capitalei pregătește lansarea licitațiilor pentru achiziția unor troleibuze și tramvaie noi. Potrivit reprezentanților PMB, vehiculele vor fi dotate cu aer condiționat, sisteme de informare a călătorilor, camere video, validatoare contactless și prize USB.

Primăria Capitalei pregătește achiziția de tramvaie și troleibuze noi. Ce schimbări îi așteaptă pe călători

Potrivit instituției, la discuțiile privind viitoarele achiziții de troleibuze au participat reprezentanți ai companiilor Anadolu, Solaris, BMC și Automatica Mobility. Pentru proiectele care vizează cumpărarea de tramvaie noi au fost prezente companiile Astra, Bozankaya, Škoda și Pesa.

„Pentru a pregăti cât mai bine achizițiile, în ultimele zile am organizat întâlniri tehnice cu reprezentanții unor furnizori importanți de tramvaie și troleibuze, interesați de viitoarele licitații”, a anunțat Primăria Capitalei, într-o postare publicată pe Facebook.

STB

STB. Sursa foto: Facebook

Ce pași urmează

Întâlnirile au fost organizate după finalizarea etapei de consultare a pieței pentru caietele de sarcini. În această perioadă, firmele interesate au transmis observații, propuneri și solicitări de clarificare referitoare la cerințele tehnice.

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„Ne dorim să lansăm licitațiile cât mai curând și să atragem cât mai multe oferte. De aceea, analizăm toate propunerile primite și clarificăm din timp aspectele tehnice, astfel încât procedurile să se desfășoare mai rapid și mai eficient”, anunță reprezentanții instituției.

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Noile vehicule care vor intra în flota transportului public bucureștean vor trebui să respecte standarde moderne de confort și accesibilitate. Printre dotările obligatorii se numără aerul condiționat, rampele pentru persoanele cu mobilitate redusă, sistemele audio-video de informare a călătorilor, camerele de supraveghere, validatoarele contactless și prizele USB pentru încărcarea dispozitivelor mobile.

Sistem de asistență pentru conducători

De asemenea, troleibuzele și tramvaiele vor fi echipate cu sisteme moderne de siguranță și asistență pentru conducători, menite să contribuie la creșterea securității în trafic.

Achiziția celor 79 de tramvaie noi este corelată cu două proiecte importante de infrastructură derulate de Primăria Capitalei: modernizarea a aproximativ 50 de kilometri de cale de rulare și extinderea liniei de tramvai din zona Prelungirea Ghencea.

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