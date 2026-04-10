STB cere din nou scumpirea biletelor. Bucureștenii care nu beneficiază de scutiri, loviți la buzunar

Societatea de Transport București propune din nou majorarea tarifelor pentru transportul public de suprafață, după ce un proiect similar a fost respins la începutul anului. Inițiativa vizează creșterea prețului biletului de la 3 lei la 5 lei și urmează să fie analizată în cadrul Adunării Generale a Acționarilor. Conducerea companiei invocă dificultăți financiare, în condițiile în care categoriile scutite de plata biletului sunt foarte numeroase, iar salariile, sporurile și beneficiile angajaților din companie sunt mult peste nivelul pieței, în timp ce cele ale șefilor sunt la niveluri astronomice.

Societatea de Transport București a reluat discuțiile privind scumpirea biletelor, după ce o inițiativă similară nu a trecut de votul Consiliului General al Capitalei. De această dată, propunerea ar urma să fie analizată în cadrul Adunării Generale a Acționarilor (AGA), urmând ca ulterior să fie transmisă către Primăria Capitalei. Chiar dacă proiectul inițial a fost respins, noua variantă ar beneficia, potrivit informațiilor apărute, de susținerea unei părți dintre consilierii PSD, ceea ce ar putea schimba dinamica deciziei.

În contextul reluării discuțiilor, conducerea companiei explică faptul că majorarea tarifelor ar avea un impact direct asupra situației financiare a operatorului. Argumentele invocate țin de presiunile economice acumulate în ultimii ani.

În ședința din 29 ianuarie 2026, propunerea de majorare a tarifelor nu a trecut de votul consilierilor generali. Inițiativa, susținută de consilierii PNL, USR și REPER, nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptată.

Reprezentanții AUR au anunțat că se opun creșterii tarifelor, invocând inclusiv lipsa unor măsuri de reorganizare internă. În același timp, consilierii PSD, PUSL și PMP s-au abținut, ceea ce a dus la respingerea proiectului.

Unul dintre consilierii AUR a criticat structura de personal a companiei: 30% dintre angajați „stau în birouri”.

Proiectul analizat în ianuarie prevedea o serie de majorări semnificative ale tarifelor pentru transportul public:

Biletul metropolitan de 90 de minute: de la 3 lei la 5 lei

Abonamentul de 24 de ore: de la 8 lei la 14 lei

Abonamentele lunare și anuale: creșteri de aproximativ 25%, respectiv 28%

Aceasta ar fi reprezentat a doua majorare importantă în ultimii ani, după cea din 2021, când tariful biletului a crescut de la 1,3 lei la 3 lei.

Anterior votului din Consiliul General, Ciprian Ciucu a explicat necesitatea ajustării tarifelor prin creșterea costurilor operaționale. Printre factorii invocați s-au numărat scumpirea energiei electrice, majorarea prețului combustibililor și inflația generalizată. Aceste elemente au afectat structura cheltuielilor operatorilor de transport, iar autoritățile au considerat că ajustarea tarifelor ar putea contribui la echilibrarea bugetului companiei.