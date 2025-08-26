Social Noi scumpiri la STB și Metrorex, pentru a acoperi măririle de salarii







Tarifele pentru călătoriile integrate STB-Metrorex vor fi majorate din această toamnă, conform Ordinului nr. 1336/2025 publicat de Ministerul Transporturilor. Scumpirea vizează biletele și abonamentele care combină transportul cu autobuzul și metroul, în timp ce prețurile pentru călătoriile efectuate exclusiv cu metroul rămân la nivelul crescut cu 66% de la 1 ianuarie.

O călătorie simplă în sistemul integrat va costa șapte lei, față de cinci lei cât era anterior, iar pachetul de zece călătorii va ajunge la 59 de lei, comparativ cu 45 de lei până acum.

Abonamentul pe o zi va costa 18 lei, în creștere de la 14 lei, iar cel pe o lună va ajunge la 160 de lei, față de 140 de lei anterior. Abonamentele pentru 72 de ore vor fi 49 de lei, comparativ cu 35 de lei până acum.

Noile tarife pentru oferta tarifară metropolitană integrată, valabile de la 4 septembrie 2025, sunt următoarele:

o călătorie metropolitană și metrou/120 de minute – 7 lei;

două călătorii – 14 lei;

pachet de zece călătorii – 59 de lei;

abonament 24 de ore – 18 lei;

abonament 72 de ore – 49 de lei;

abonament șapte zile – 66 de lei;

abonament o lună – 160 de lei;

abonament șase luni – 800 de lei;

abonament 12 luni – 1.410 lei.

Reprezentanții companiilor de transport susțin că scumpirea ar fi necesară pentru a acoperi cheltuielile crescute cu personalul, întreținerea infrastructurii și energia consumată.

Ultima ajustare a tarifelor pentru biletele integrate a fost realizată în august 2021 și a fost pusă tot pe seama cheltuielilor ridicate. În ultimii ani, transportul public din București a suferit schimbări importante, atât în privința tarifelor pentru călătorii, cât și a salariilor angajaților Metrorex și STB.

Până la 1 august 2021, tarifele pentru transportul în comun erau următoarele:

Bilet unic pentru metrou: 2,5 lei

Bilet unic pentru transportul STB:

1,3 lei pentru liniile urbane (1–399)

1,5 lei pentru liniile metropolitane (400 - 499)

3,5 lei pentru liniile expres (780 și 783, care duc la aeroport)

Bilet de 2 călătorii: 2,6 lei

Bilet de 3 călătorii: 3 lei

Bilet de 5 călătorii: 5 lei

Bilet de 10 călătorii: 7 lei

Începând cu 1 august 2021, Ministerul Transporturilor a implementat o reformă a sistemului tarifar, majorând prețurile biletelor și abonamentelor pentru a acoperi costurile de operare și pentru a alinia transportul public din București la standardele europene.

La începutul acestui an, biletul de metrou a fost majorat de la trei lei la cinci lei, măsură care a stârnit nemulțumiri în rândul bucureștenilor.

În anul 2020, majoritatea angajaților Metrorex aveau un salariu net de peste 5.000 de lei. Ulterior, în 2024, după negocieri cu conducerea, veniturile au fost majorate cu 13%. La începutul anului 2025, în februarie, Sindicatul Liber Metrou a anunțat noi creșteri salariale și acordarea de bonuri de masă pentru toți angajații. Astfel, în 2025, salariul mediu net al personalului Metrorex a ajuns la aproximativ 7.000 de lei.

În 2020, salariul mediu net al angajaților STB era de aproximativ 3.500 de lei lunar. Această sumă includea și veniturile suplimentare obținute din ore suplimentare, lucru în weekend și sărbători legale. În această perioadă, salariile directorilor STB se situau între 11.000 și 11.500 de lei lunar, stabilite prin negociere directă cu directorul general, conform prevederilor CCM.

Anul trecut, salariul mediu net al angajaților STB a crescut semnificativ, ajungând la aproximativ 7.000 de lei lunar. Această majorare a fost rezultatul negocierilor colective și a măsurilor interne de ajustare salarială. În februarie 2025, Sindicatul Liber Metrou a anunțat acordarea de bonuri de masă pentru toți angajații, ca parte a pachetului de beneficii.

În 2023, Daniel Istrate a devenit director general al STB în septembrie 2023. În anul respectiv, venitul său total a fost de 181.916 lei, echivalentul a peste 3.000 de euro pe lună.

Anul trecut, venitul său total a crescut la 542.135 de lei, ceea ce reprezenta un salariu lunar de peste 9.000 de euro.

În anul 2024, totalul salariilor plătite de STB a fost de 1.209.447.000 lei, iar pentru anul 2025 este estimat un buget de salarii de 1.259.170.000 lei. Această sumă reflectă atât salariile angajaților, cât și remunerațiile conducerii și ale membrilor Consiliului de Administrație.

În iunie 2025, Primăria Capitalei a decis reducerea salariilor conducerii STB. Astfel, salariul directorului general, Daniel Istrate, a fost redus de la 12.000 de euro la 4.306 euro lunar.